Hideo Kojima : teasers cryptiques et révélation d’un nouveau projet

Que le célèbre développeur de jeux Hideo Kojima pour un certain temps sur quelques nouveaux projets travaux n’est plus un secret. Et pourtant les précédents Informations assez rares et nébuleuses.

Hideo Kojima aime teaser ses projets Twitter et de préférence de manière cryptée sur. Alors paru le mois dernier une affiche montrant la silhouette d’une femme tu peux voir.

Qui fait partie du nouveau jeu Kojima ?

Après quelques suppositions, il est maintenant clair qu’il s’agit d’Elle Fanning. L’actrice, entre autres en tant que Aurora des films maléfiques de Disney est connu, donc devrait avoir un rôle dans le dernier jeu par Kojima Productions incarner.

Maintenant que le « qui » ​​est sorti, le « où » est mis au point. Pour l’instant, il n’y a que des rumeurs à ce sujet. Cependant, on soupçonne que cela révélation dans le cadre des Game Awards 2022 pourrait avoir lieu.

De plus, il y a quelques heures, un nouvelle affiche, sorti avec une autre silhouette. Evidemment c’est encore une femme, mais avec des cheveux plus foncés. Et la folle spéculation recommence.

De quel projet Kojima s’agit-il ?

Avec elle, vous obtiendrez plusieurs théories. Comme l’initié de l’industrie et journaliste Tom Henderson l’a révélé il y a quelques mois, Kojima Productions travaille sur un Jeu d’horreur intitulé Overdose.

Henderson a en outre affirmé que l’actrice Margaret Qualley avec devrait jouer. Cela s’incarne dans Death Stranding le personnage Mama. On dit aussi que Kojima est ici à une heure continuation travailler.

Au moment d’écrire ces lignes, nous savons avec certitude que Hideo Kojima sort avec avec Microsoft sur un titre exclusif travaille exclusivement avec le technologie cloud interne devrait être mis en œuvre. Que ce soit l’un des jeux mentionnés est tout aussi peu clair que les derniers teasers.

L’espoir d’une révélation précoce – peut-être avec le Les Game Awards 2022 le 8 décembre 2022 – mais est grand. Jusque-là, il est temps de continuer à deviner.