House of the Dragon montrera les Targaryen à l’apogée de leur puissance, déclare Showrunner

HBO Maison du Dragon est dans moins d’un mois et le marketing de la série a atteint un niveau record. La Jeu des trônes les retombées ont des attentes incroyablement élevées, et les fans de la série originale espèrent que la nouvelle émission égalera ou dépassera ce qui l’a précédée.

Bien sûr, c’est une tâche ardue. Jeu des trônes est l’une des séries télévisées les plus réussies de tous les temps, recevant des nominations pour 32 Primetime Emmy Awards rien qu’en 2019. L’émission a régulièrement attiré plus de 10 millions de téléspectateurs, la finale attirant un nombre astronomique de 13,6 millions de téléspectateurs. Il serait difficile pour n’importe quel cinéaste de donner suite à une émission de cette ampleur, mais la Maison du Dragon Les acteurs et l’équipe pensent qu’ils ont quelque chose de spécial en préparation.

HBO a publié une nouvelle featurette aujourd’hui après leur panel au San Diego Comic-Con le week-end dernier, et le casting et le showrunner de Maison du Dragon partager leurs réflexions et leur enthousiasme autour de la série.

« Ce n’était pas seulement une préquelle pour l’amour de la préquelle. Il y avait en fait une raison de raconter l’histoire. Les Targaryen sont la dynastie fascinante dont nous ne savons pas grand-chose d’après les livres originaux car à ce moment-là, ils sont tous morts. Il y avait ce grand jour où il y avait des dizaines de Targaryens qui couraient partout, et un groupe de dragons et ils régnaient sur Westeros. C’était une période de prospérité et de prospérité et tout le monde savait que si vous jouiez avec les Targaryens, vous obtiendriez le dragon, donc personne n’a osé les renverser. »

La featurette complète se trouve ci-dessous.

Maison du Dragon est prévu pour la première le mois prochain, le 21 août.

George RR Martin dit Maison du Dragon concerne les personnages défectueux

HBO

Le monde créé par George RR Martin n’a jamais été entièrement noir et blanc, il en sera de même pour les personnages de Maison du Dragon. L’auteur de Une chanson de glace et de feu a rejoint la featurette pour parler de la série et de ce qu’il pense faire un bon personnage.

« Pour moi, la meilleure fiction, le meilleur drame concerne les personnages. House of the Dragon est une histoire sur des êtres humains très imparfaits. Capables d’amour et de haine. Capables de faire de bonnes choses. Capables de faire des choses monstrueuses. »

Les fans ont vu des choses monstrueuses partout Jeu des trôneset le public ne s’attend pas à une différence lorsque Maison du Dragon atteint HBO et HBO Max le mois prochain. La série met en vedette Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best et Rhys Ifans. Miguel Sapochnik et Ryan J. Condal mèneront la charge pour Maison du Dragon en tant que showrunners de la série. Les fans seront renvoyés 200 ans avant les événements de Jeu des trônesexplorant l’héritage et la chute des Targaryen le 21 août.