Cubicles Saison 3 Episode 1 Date de sortie, compte à rebours, où regarder

Récemment, de nombreuses personnes de partout au pays recherchent la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Cubicles. Après avoir regardé tous les épisodes précédents de la saison 2, tous les fans attendent avec impatience la saison 3 de cette émission. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Cubicles dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la prochaine saison 3 de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série indienne et le nom des sociétés de production Contagious Online Media Network et The Viral Fever. Le premier épisode de cette série est sorti le 10 décembre 2019 et après sa sortie, cette série a réussi à gagner beaucoup de popularité dans tout le pays.

L’histoire de la série suivra Piyush Prajapati, un jeune de 22 ans, fraîchement sorti de l’université et enrôlé comme la plupart de ses camarades dans une entreprise informatique indienne. À partir du moment où il touche son premier salaire, des week-ends fonctionnels, un équilibre travail-vie personnelle, un peu de cœur à toutes sortes de hauts et de bas. En gros, ici, vous verrez comment les gens travaillent au bureau et gèrent leurs problèmes personnels en même temps. tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Cubicles. Eh bien, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

Cubicles Saison 3 Épisode 1 Date de sortie

Nous allons donc révéler ici la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Cubicles. Jusqu’à présent, la date de sortie de la saison 3 n’est toujours pas officiellement confirmée. Nous vous proposerons à tous de rester connectés avec notre site internet car vous trouverez ici tous les détails liés à la saison à venir de cette émission.

Où diffuser des cabines ?

Si vous souhaitez diffuser cette série, vous pouvez la regarder sur la chaîne YouTube officielle de TVF et sur Sony Liv. Donc, si vous n’avez regardé aucun épisode précédent de cette série jusqu’à présent, vous pouvez regarder cet épisode ici sur la plate-forme indiquée ci-dessus.

Le casting des cabines

Après avoir parcouru tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Cubicles. Voici la liste des acteurs de cette série.

Abhishek Chauhan comme Piyush Prajapati

Nidhi Bisht comme Megha Asthana

Badri Chavan dans le rôle de Gautam Batra

Niketan Sharma comme Naveen Shetty

Khushbu Baid dans le rôle de Supriya Kulkarni

Shivankit Singh Parihar dans le rôle d’Angad Waghmare

Ayushi Gupta comme Sunaina Chauhan

Arnav Bhasin dans le rôle de Kalpesh Bhatia

Pratish Mehta comme Gyaanesh

Jaimini Pathak dans le rôle de R Dilip Alias ​​​​RDX

Sonu Anand comme Dheeraj

Deepesh Sumitra Jagdish comme agent de sécurité

Sameer Saxena dans le rôle de Mahendra Dhume

Satish Ray comme Office Peon

Le dernier mot

Nous concluons cet article avec la prochaine date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Cubicles, le casting de cette série, où vous pouvez regarder cette série et quand la saison 3 va sortir, et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Cubicles, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serons heureux de répondre à vos questions et doutes.

