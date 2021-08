Hidden War est la nouvelle saison de Warface, axée sur le contenu

Le free to play de MY.GAMES continue son voyage. On vous dit tous les détails de Hidden War, la nouvelle saison de Warface.

Si vous jouez à Warface sur PC, vous avez de la chance. La nouvelle saison s’appelle Hidden War et, comme son nom semble l’anticiper, elle se concentre sur ce qui ne se voit pas. C’est-à-dire qu’en réparant et en améliorant les choses à l’intérieur, le jeu lui-même … allez, la pleine conscience s’est transformée en jeu vidéo. Bien qu’il n’arrête pas de proposer une toute nouvelle carte, un nouveau système de contrat, des packs d’agents pour toutes les classes ou encore une jolie bande-annonce de présentation, celle ci ci-dessous. Nous détaillons ci-dessous tous les détails de la nouvelle saison de Warface.

Nous allons avec la liste plus détaillée de ce que Hidden War apporte à Warface, pour l’instant, uniquement dans la version PC. En commençant par système de contrat, qui comprend une série de défis spécifiques ou de missions spéciales avec des récompenses à la fin. Ceux-ci nous conduiront à gagner de plus en plus de récompenses précieuses à mesure que les exigences augmenteront. En tant que données supplémentaires, elles sont disponibles en PvP et pour les missions spéciales proposées par le jeu.

L’actualité continue avec le packs d’agents spéciaux que nous avons déjà évoqué. Ceux-ci sont disponibles pour toutes les classes et sont accompagnés d’une histoire pour chaque type, d’objets spéciaux, d’apparences thématiques… ainsi que d’ensembles d’armes, d’armures, d’accessoires ou de réalisations assortis.

Enfin, justement, il faut parler de ce qui semble le plus important. Eh bien, le contenu ajouté, à l’exception de la nouvelle carte Ruines, ne semble pas être à la hauteur des autres occasions. C’est-à-dire que nous ne voyons pas de nouveaux modes de jeu, par exemple. Mais nous trouvons des améliorations techniques qui répondent aux besoins de la communauté Warface. De plus, MY.GAMES a jugé bon de rejoindre les serveurs d’Europe et des Etats-Unis, avec lesquels nous pouvons nous affronter sans frontières. Il ne reste plus qu’à réunir les joueurs de la Russie et des pays proches pour que nous soyons tous un village global au sein de Warface dans sa version PC.

En guise de flashback de dernière minute, il reste à dire que Warface est pour PC, oui. Mais il a également une version pour consoles entre PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et Nintendo Switch. En dehors de cela, il peut être joué sur les mobiles. Ainsi, parmi tous les joueurs, ils ont dépassé les 117 millions dans le monde il y a quelques mois.