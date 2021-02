Les innovations d’ancrage de Spotify amènent l’avenir de l’audio au présent – Spotify

Au cours des dernières années, notre équipe de Spotify a dévoilé plusieurs expériences d’écoute qui vous emmènent au-delà des formats standards des playlists et des podcasts. Votre trajet quotidien et Le lever, par exemple, intégrez à la fois la musique et la parole dans des paramètres dynamiques, adaptés à votre journée. Mais pour vraiment débloquer un écosystème de nouvelles façons d’écouter, nous savions que nous devions permettre la création de nouveaux formats audio. Ainsi, lorsque nous avons commencé à tester les émissions Music + Talk l’automne dernier, nous avons déployé l’expérience d’écoute en plus de la possibilité de créer ce contenu — donnant à chacun la possibilité d’organiser des morceaux de musique directement dans sa narration.

Des plates-formes telles que Anchor et Spotify pour les podcasteurs ont permis d’accéder à une création plus facile de podcasts. (En fait, Anchor représentait 80% des nouvelles émissions sur Spotify en 2020, soit plus d’un million de nouvelles émissions.) Et pour vraiment construire l’avenir de l’audio, nous voulons donner à chacun la possibilité de pousser plus loin sa créativité, même au-delà du concept existant de podcast: pour faire des expériences audio qui n’avaient jamais été possibles auparavant. Nous considérons ces possibilités comme les «futurs formats» de l’audio – et nous pensons que la meilleure façon de construire un écosystème de contenu audio est de permettre sa création, par tous.

Nous avons commencé ce voyage avec le déploiement des émissions Music + Talk et de leurs outils de création correspondants dans Anchor. Mais c’était seulement le début. Aujourd’hui, chez Stream On, nous avons partagé plusieurs fonctionnalités nouvelles et à venir pour permettre la création de futurs formats audio. Continuez à lire pour en savoir plus.

Laissez vos mots écrits voyager plus loin avec le partenariat Anchor + WordPress

Aujourd’hui, nous avons annoncé un nouveau partenariat entre Anchor et WordPress pour donner aux créateurs de contenu la possibilité de faire évoluer leur travail et d’atteindre de nouveaux publics grâce au puissance de l’audio. Avec ce nouvel outil, disponible dès maintenant, les blogueurs peuvent publier leur contenu écrit sous forme de podcast en quelques clics et les podcasteurs peuvent créer un site Web pour leur podcast tout aussi facilement. Cela permet à un tout nouveau groupe de créateurs – ceux qui se sont historiquement concentrés sur l’écrit – d’accéder à un tout nouveau public via l’audio et de partager leur voix sur Spotify. Vérifier Ancre et WordPress blogs pour en savoir plus.

Cultivez des connexions directes avec les auditeurs grâce à de nouvelles fonctionnalités d’interactivité

Historiquement, le podcasting a été une voie à sens unique – du créateur aux auditeurs – avec peu de possibilités de commentaires directs. Mais avec Spotify et Anchor, la technologie de création et d’écoute est réunie dans le même écosystème, permettant un va-et-vient. Cela nous a permis de créer des fonctionnalités d’interactivité telles que Sondages et questions / réponses, que nous avons testé en partenariat avec un petit groupe de créateurs bêta. Nous élargirons ce groupe à plus d’utilisateurs dans les mois à venir, et les créateurs pourront s’inscrire ici d’exprimer son intérêt à participer à de futurs tests de fonctionnalités d’interactivité.

Combinez la narration audio et visuelle avec des podcasts vidéo

Dans les mois à venir, nous commencerons à tester la possibilité pour les créateurs d’ajouter de la vidéo à leurs podcasts lorsqu’ils publient via Anchor, ce qui signifie que ces créateurs auront le pouvoir de compléter leur audio avec du visuel. Nous d’abord a commencé à tester podcasts vidéo sur Spotify en juillet de l’année dernière et ont depuis été itérés sur l’offre. Plus tard cette année, de plus en plus de créateurs peuvent s’attendre à accéder à cette fonctionnalité à mesure que nous étendons le test via des outils qui vivront dans Anchor.

Nouveaux modèles pour monétiser votre travail sur Spotify

À l’avenir, nous commencerons également à tester une capacité pour les podcasteurs d’explorer de nouvelles sources de revenus grâce à des abonnements payants pris en charge par leurs auditeurs. Récemment, certains podcasteurs ont commencé à générer des revenus en offrant du contenu bonus exclusivement aux abonnés payants – et bientôt ils pourront faire de même sur Spotify, où leur contenu peut facilement être découvert par les fans du monde entier. Les créateurs peuvent s’inscrire ici pour en savoir plus et exprimer votre intérêt pour cette fonctionnalité.

Nous sommes ravis de ce qui va se passer et de voir les créateurs profiter de ces nouveaux outils au fur et à mesure de leur sortie au cours des prochains mois. Prêt à expérimenter votre propre futur format maintenant? Essayez Music + Talk, un format d’émission qui permet aux créateurs d’incorporer des chansons du catalogue musical de Spotify directement dans leur narration. Trouvez de nouvelles émissions de musique et de discussion, y compris celles de Maggie Rogers Notes des archives, Maluma Una Semana fr Jamaïque, et Hulu’s La liste de lecture ultime du bruit-dans le Hub Musique + Talk sur Spotify et créez votre propre émission sur Ancre.