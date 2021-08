Charmed Saison 4: Date de sortie, distribution et autres informations

– Publicité –



« Charmed » est une série dramatique surnaturelle basée sur la série de 1998 de Constance M. Burge. La première originale de l’émission a eu lieu le 14 octobre 2018, et elle a été développée par Jennie Snyder Urman. Jessica O’Toole et Amy Rardin. Il s’agit de trois sœurs, Macy et Maggie, qui découvrent qu’elles sont de puissantes sorcières. Les Charmed Ones sont un trio de sorcières connu sous le nom de The Charmed Ones. Ils protègent les gens des forces du mal. Ils peuvent utiliser encore plus leurs capacités lorsqu’ils travaillent ensemble.

Même si le spectacle a reçu beaucoup d’attention avant sa première, tout n’était pas positif. Les fans de la série originale étaient opposés à un redémarrage. Les acteurs de la série 1998 ont critiqué la décision de la série de choisir des acteurs plus jeunes dans les rôles principaux. Les gens ont apprécié le fait que le redémarrage ait maintenu les thèmes de la fraternité, de l’autonomisation des femmes. Naturellement, vous êtes curieux de savoir s’il y aura une saison 4.

Date de sortie

La saison 3 de « Charmed » est sortie le 24 janvier 2021 sur Le CW, la saison se terminant le 23 juillet 2021. Chaque épisode dure entre 40 et 43 minutes.

Nous aimerions partager ce que nous savons de la saison quatre avec les fans. La CW a commandé une nouvelle saison de l’émission le 3 février 2021. L’annonce a été faite malgré la baisse des audiences après que seulement deux épisodes de la troisième saison aient été diffusés. Le réseau a décidé de conserver sa programmation actuelle de séries scénarisées, et la série fantastique était l’un des 12 titres qui ont reçu le feu vert.

Nous savons que la série a été renouvelée pour sa saison de diffusion 2021-2022. Cependant, il est peu probable que nous puissions voir le prochain opus sur nos écrans cet automne. À l’exception du troisième, de nouveaux épisodes de la série arrivent en octobre de chaque année. Le cycle à venir a donc été retardé jusqu’à la première mi-saison. Les fans peuvent donc s’attendre à la sortie de la quatrième saison de « Charmed ». Au cours du premier trimestre 2022.

Jeter

La liste pour Charmé la saison 4 est encore inconnue. Comme les principales stars de la série, Melonie Diz, Sarah Jeffery ou Madeleine Mantock reviendraient probablement, c’est très probable. Leurs talents vont nous manquer.

Charmé la saison 4, si elle est accordée, verra probablement beaucoup de visages familiers. Il sera intéressant de voir quels personnages le feront dans le prochain épisode. L’original de CW n’a pas laissé tomber ses téléspectateurs en ce qui concerne le casting. C’est pourquoi le spectacle est si populaire.