Lucinda Strafford de Love Island révèle que Noah Schnapp lui a envoyé un DM

Fan de Noah Schnapp Love Island confirmé !

De Margot Robbie à Millie Bobby Brown, Île de l’amour a plusieurs fans de célébrités de haut niveau qui aiment et regardent le spectacle religieusement. Et apparemment, Millie Bobby Brown est Choses étranges la co-star Noah Schnapp est également l’un d’entre eux.

Cette année Île de l’amour a été rempli de grandes personnalités, de couples préférés des fans et de moments hilarants. L’une des constantes remarquables de la série 2021 a été Lucinda Strafford, 21 ans, qui a malheureusement été envoyée faire ses valises après avoir été larguée aux côtés d’Aaron Francis.

Maintenant qu’elle est hors de la villa, Lucinda a partagé toutes sortes de morceaux en coulisses, et elle a également révélé que Noah Schnapp avait envoyé ses messages sur Instagram.

Lucinda de Love Island dit que Noah Schnapp lui a envoyé un message sur Instagram. Image : ITV2, Manny Carabel/Getty Images

Lorsqu’on lui a demandé dans une interview avec On Demand Entertainment si quelqu’un de célèbre s’était glissé dans ses DM, Lucinda a révélé que la jeune fille de 16 ans Choses étranges l’acteur lui avait envoyé un message amical après le spectacle.

« Ouais, un gars de Stranger Things, Noah Schnapp. Il m’a envoyé un message en disant: » Oh mon dieu, je t’aime tellement, tu l’as tué « , et j’étais comme » Merci « , et il dit: » J’aime toi!' ».

Ce n’est pas la première fois que Noah exprime son soutien à Île de l’amour concurrents sur les réseaux sociaux. En 2018, l’acteur a commenté l’Instagram d’Ellie Brown, révélant qu’il avait regardé la série avec son Choses étranges co-vedette.

Sous deux photos d’elle sur sa grille Instagram, Noah a écrit : « Salut » et « Je te regarde avec Millie ».

Noah n’est pas le seul à avoir fait du DM Île de l’amour concurrents non plus. Dani Dyer (qui a gagné en 2018) et Amber Gill (qui a gagné en 2019) ont également parlé de leurs sympathiques DM de Millie Bobby Brown.

Honnêtement, quelqu’un met Millie et Noah sur J’adore l’après-soleil de l’île ! Nous avons besoin d’entendre leurs pensées!

