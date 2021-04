Hester Ford, le plus âgé des Américains vivant avec 108 arrière-petits-enfants, décède à 116 ans

« Elle était un pilier et une pierre angulaire de notre famille et nous a apporté à tous l’amour, le soutien et la compréhension dont nous avions tant besoin », a déclaré sa famille à des médias sociaux Samedi soir se lit. « Elle était la graine qui a poussé les feuilles et les branches qui est maintenant notre famille. Dieu a jugé bon de faire d’elle la matriarche de votre famille et nous a bénis pour être ses gardiens et les bénéficiaires de son héritage. »

À la naissance de Ford, Theodore Roosevelt a été élu pour son deuxième mandat à la présidence des États-Unis. Ford travaillait dans une ferme où elle plantait et cueillait du coton, labourait le champ et coupait du bois. Lorsqu’elle a déménagé à Charlotte en 1953, elle a travaillé comme nounou pour une famille pendant plus de 20 ans.

« Sa lumière a brillé au-delà de sa région et elle a vécu au-delà d’un siècle avec des souvenirs contenant une expérience de vie réelle de plus de 100 ans », poursuit le communiqué. «Elle représentait non seulement l’avancement de notre famille, mais aussi celle de la race et de la culture afro-américaines noires dans notre pays. Elle nous rappelait à quel point nous sommes venus en tant que peuple sur cette terre.

L’année dernière, le comté de Mecklenburg a proclamé le 1er septembre «Fête de la mère Hester McCardell Ford».

Patterson-Powe a déclaré que son arrière-grand-mère était fière de tout ce qu’elle a accompli et a inspiré d’innombrables personnes dans la communauté.

« Elle voulait que les gens aient le type de foi qu’elle avait, pour pouvoir croire que tout est possible », a déclaré Patterson-Powe.

Les arrangements funéraires sont à venir, a déclaré la déclaration de la famille. La famille de Ford a également demandé au public de réfléchir au chemin parcouru depuis sa naissance, affirmant que la famille gardera cela à l’esprit alors qu’elle aspirait à continuer d’avancer en son nom et en son héritage.