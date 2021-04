À quelle heure la deuxième saison de Luis Miguel, la série sur Netflix, en première

L’un des jours les plus attendus des fans de Luis Miguel est arrivé! La deuxième saison de sa série sur le service de streaming Netflix Il arrivera ce dimanche et promet plus de moments. Après une année 2020 compliquée par la pandémie de coronavirus qui les a obligés à retarder leur tournage, ils sont revenus en septembre avec des protocoles de sécurité et d’hygiène stricts et tout est prêt pour continuer à être témoin de l’histoire du chanteur. Voyez à quelle heure il ouvre!

Vendredi, la première virtuelle a eu lieu pour tous les fans, avec la présence du protagoniste, Diego Boneta, qui a déclaré: « J’ai commencé à me préparer un an avant le début de l’enregistrement de la première saison parce que je crois qu’avec Luis Miguel, la réalité dépasse vraiment la fiction dans sa vie. Il y a un peu d’imagination lors de la création de Luis Miguel que personne ne connaît. J’ai pu parler avec lui. plusieurs fois et il a partagé certaines choses qu’il m’a dites: Diego, ce n’est plus rien pour toi « .

Comme annoncé précédemment, pour cette deuxième partie nous aurons de nouveaux visages: Macarena Achaga (Michelle), Fernando Guallar (Mauricio Ambrosi), Pablo Cruz Guerrero (Patricio Robles), Canne Juan Ignacio (José Pérez), Teresa Ruiz (Azucena), Valery Sais (Young Michelle) et Axel Llunas (Sergio Basteri jeune). En plus de ceux que nous connaissons déjà, tels que Camila Sodi (Erika Camil), César Bordon (Hugo López) et Juan Pablo Zurita (Alejandro Basteri).

+ De quoi parlera cette deuxième saison?

Ici, nous verrons Luismi dans les années 90 et au début des années 2000, où sa carrière a déjà un impact plus important en Amérique latine. Au-delà de continuer à le voir briller dans la musique, son côté personnel commence aussi à gagner du terrain dans une nouvelle étape de sa vie: la disparition de sa mère, le petit lien avec sa fille Michelle et les problèmes de santé.

+ À quelle heure se déroule la deuxième saison de Luis Miguel, la première de la série sur Netflix?

États Unis: 20 h 00 (HE) / 17 h 00 (PT)

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua: 18h00

Mexique, Pérou, Colombie et Équateur: 19H00

Chili, Bolivie, Venezuela, Porto Rico et République dominicaine: 20:00

Argentine, Uruguay, Brésil et Paraguay: 21H00

Espagne: 02:00 (lundi)