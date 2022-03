Disney va rectifier le problème de censure de Falcon et The Winter Soldier

Quand il a été rapporté hier que Disney + avait apparemment fait des coupes mineures à Le faucon et le soldat de l’hiver Pour supprimer certaines scènes violentes, il était largement admis qu’il pourrait y avoir des travaux en cours par Disney pour « nettoyer » certaines de leurs suites. Compte tenu de leur historique d’apporter des modifications subtiles à des contenus plus anciens lorsqu’ils ont été ajoutés à la plate-forme, ce n’était pas trop un effort d’imagination. Cependant, il semble qu’il y ait eu une autre explication innocente à l’apparition soudaine des changements, qui se résume à une tentative de modifier une erreur dans le générique.

Les fans de Marvel aux yeux d’aigle ont remarqué que deux très courtes scènes du troisième épisode de la deuxième série télévisée du MCU avaient été modifiées par rapport à celles vues à l’origine il y a un peu moins d’un an lorsque la série a fait ses débuts. Ces scènes impliquaient des éclaboussures de sang qui disparaissaient et la fermeture des yeux de l’ancien scientifique d’Hydra Wilfred Nagel lorsqu’il a été abattu par Helmut Zemo, et un moment où Bucky Barnes est vu embrocher le bras d’un agresseur en lui lançant un tuyau en acier, ce qui était changé pour le montrer rebondissant à la place.

Maintenant, EW a rapporté qu’une source chez Disney a expliqué que les modifications avaient été apportées accidentellement. Le rapport indique que les modifications sont apparues dans une version alternative de l’épisode, qui a récemment été téléchargée sur la plate-forme pour corriger une erreur dans le générique de l’épisode. À la lumière de cela, l’épisode original est bientôt restauré, ce qui explique pourquoi ce sont les seuls moments qui semblaient avoir été touchés par la censure bizarre et viendront comme un soulagement pour les fans qui pensaient que cela pourrait être le début de certains changements généralisés. .

Disney + a récemment été accueilli à bord des émissions Netflix de Marvel, qui ont également apporté des contrôles parentaux







Alors que de nombreux sites internationaux utilisent le contrôle parental sur Disney + depuis l’introduction de la marque Star, qui contient de nombreuses propriétés Fox acquises par Disney et fonctionne également avec le contenu plus mature que Hulu propose aux États-Unis, il semble que des travaux soient en cours. pour regrouper tous les bébés de Disney en un seul endroit. Cela signifie que des contrôles parentaux ont été introduits pour s’assurer que la section familiale reste disponible pour ceux qui ne veulent pas que les petits yeux voient tout ce qu’ils ne devraient pas.

Bien que l’ajout de contenu mature n’ait pas été bien accueilli par certains qui ont appelé Disney pour avoir ajouté du contenu non familial à la plate-forme «sûre», d’un point de vue commercial, il était toujours logique que Disney regarde à fournir un large éventail de contenu similaire à celui trouvé sur d’autres plates-formes telles que Netflix et Amazon Prime Video. Disney n’est pas seulement un divertissement pour enfants animé depuis longtemps, et l’acquisition de Fox n’a fait qu’ajouter à leur catalogue des adresses IP destinées aux adultes, qu’ils ne vont évidemment pas ignorer.

De nombreuses émissions Netflix de Marvel, telles que Casse-cou et Jessica Jones portent des cotes TV-MA en raison de leur violence, de leur contenu sexuel et d'autres thèmes matures explorés. Maintenant que ceux-ci ont finalement rejoint la gamme des offres Marvel de Disney, qui semble englober tout à l'exception de l'univers Spider-Man de Sony, il semble que le besoin de contrôles parentaux était inévitable mais à long terme devrait conduire à plus de liberté autour de ce que Disney pense pouvoir ajouter à la plate-forme pour répondre aux besoins de tous.





