Halloween Kills : un modeste hommage au mythe de Michael Myers (Revue)

Il a fallu trois lignes narratives alternatives (et un remake dont personne ne veut parler) pour que la franchise « Halloween » soit enfin dans une position où son histoire puisse être prise au sérieux par le public moderne et les fans plus vétérans.

Et c’est que malgré quelques détails qui pourraient dépasser les limites de la suspension de la réalité, David Gordon Green a construit un film dont l’esprit est complètement imprégné de la réputation, bonne ou mauvaise, que Michael Myers a réussi à se construire tout au long de quarante ans de cinématographie. l’histoire.

« Halloween Kills » a la sagesse de présenter certains événements survenus juste après la fin inquiétante du film de 1978 dans le but d’accroître la mythologie derrière Myers ou plutôt, le traumatisme qu’il a généré chez les habitants de Haddonfield, qui sera un élément constant tout au long de la bande.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Last Duel: Drame incontournable sur la justice et l’honneur (Revue)

John Carpenter, créateur de la franchise, agit en tant que producteur exécutif et compositeur de sa bande originale en collaboration avec son fils Cody Carpenter, donnant à ce redémarrage de son travail une plus grande clarté dans son identité en tant que film appartenant à la saga « Halloween », avec tout et son amalgame chaotique d’œufs de Pâques qui pourrait distraire le spectateur à certains moments.

Le film commence juste après les événements survenus à « Halloween » en 2018, avec Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), sa fille Karen (Judy Greer) et sa petite-fille Allyson (Andi Matichak) fuyant l’enfer brûlant dans lequel elles ont été piégées. Michael Myers, se rendant à l’hôpital pour soigner ses blessures sans se douter que le meurtrier a réussi à s’échapper après une confrontation acharnée avec les pompiers.

Alors que l’annonce du nouveau règne de terreur que Myers a imposé à la ville, d’anciens survivants de ses attaques et d’autres villageois se mobiliseront en une foule furieuse qui, sous le slogan « Le mal meurt ce soir », dirigée par Tommy Doyle (Anthony Michael Hall ), Lindsey Wllace (Kyle Richards), Lonnie Elam (Robert Longstreet) et Marion Chambers (Nancy Stephens), chercheront à l’éliminer une fois pour toutes.

David Gordon Green et Danny McBride semblent avoir assimilé dans le scénario de « Halloween Kills » certaines idées qui ont déjà été utilisées précédemment dans la saga. De mettre Laurie en isolement à l’hôpital comme « Halloween II » l’a fait à la façon dont certains porteurs d’armes ont cherché à abattre Michael Myers dans « Halloween 4: Le retour de Michael Myers ».

Il semble que le film pourrait être le cas typique du « plus du même », mais son exécution d’éléments nostalgiques est efficace. Même la manière dont la foule enragée de Haddonfield semble présenter une certaine similitude avec des événements récents tels que les manifestations contre la police, malgré le fait que son tournage se soit terminé bien avant la pandémie.

Avouons-le, la saga Halloween n’a jamais été celle qui prétend que chaque nouvel épisode est une œuvre d’art. Et tandis que le film de 2018 a fait une critique intéressante du traumatisme de Laurie et de sa préparation au retour imminent de Michael Myers, « Halloween Kills » adopte une approche beaucoup plus viscérale.

Bien que le commentaire socioculturel que fait le film avec l’utilisation du slogan « le mal meurt ce soir », David Gordon Green éclipse toute invitation à une réflexion plus profonde et plus attentive avec la grande brutalité des meurtres de Michael Myers, qui deviennent de plus en plus imaginatifs. dans le cadre de l’expression limitée (ou inexistante) de leur identité personnelle.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Malignant: Personne n’est préparé pour le nouveau de James Wan (Revue)

« Halloween Kills » ne cherche à aucun moment à réinventer la formule de la saga, et ce n’est pas si mal. Même avec l’utilisation de situations clichées et de dialogues, le film nous offre exactement ce que l’on peut en attendre : une heure et 40 minutes environ pendant laquelle Michael Myers se cache dans l’ombre en attendant sa prochaine victime. Il ne reste plus qu’à voir ce que « Halloween Ends » a préparé pour culminer cette histoire.