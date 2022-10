House of the Dragon: première de l’épisode 7 sur HBO Max

le réseau de télévision HBO et le service de streaming hbo max préparez-vous pour la première de l’épisode 7 de Maison du Dragonla préquelle de jeu des trônes cela a suscité l’enthousiasme des fans qui avaient ressenti une grande déception après la huitième saison mémorable. Ajoutons à cela que nous avons quatre week-ends pour connaître la conclusion de ce premier volet déjà renouvelé pour un deuxième volet.

« La princesse et la reine »comme s’appelait le chapitre 6, a commencé par un saut dans le temps de 10 ans et un changement majeur dans son casting : Milly Alcock et Emily Carey ont cessé de jouer Rhaenyra Oui Alicent pour faire place à Emma D’Arcy et Olivia Cooke. Dans le donjon rouge, la jeune Targaryen donne naissance à son troisième fils, mais ils éclaircissent rapidement leur confrontation avec sa belle-mère, après qu’elle a appris que son père Otto Je ne mentais pas en laissant la princesse avec Démon.

D’autre part, l’accord entre Rhaenyra Oui Laenor pour avoir eu des relations extraconjugales et il est précisé que les enfants ne sont pas l’héritier de la maison Velaryon, mais plutôt Ser Harwin Larys. En raison de l’apparition des enfants, des rumeurs commencent dans le château sur la paternité, ce qui a été utilisé par Ser Criston Cole au milieu d’un entraînement au sabre qui fait harwin commencer à le battre brutalement.

Après ce qui s’est passé, Lyonel Strong décide de démissionner de la main du roi de Viserys, qui montre que sa santé s’est détériorée, mais refuse pour l’honneur et les années d’accompagnement. Cependant, cela vous donne la permission de prendre harwin à Harrenhal, où malheureusement la mort les attend tous les deux après une manœuvre de Larys fortfils et frère, mais maintenant plus confiant que jamais Alicent.

Quant à Démonse trouve sur Pentos avec Laena Velaryon, avec qui il a eu deux filles et attend la troisième. La situation se complique pour elle en plein travail lorsque les médecins indiquent que le bébé ne peut survivre qu’en coupant la mère, mais Daemon refuse et s’écarte de ce que Viserys a fait avec Aemma. Cependant, Laéna supplie le dragon vhargar la brûler vive pour mettre fin à ses souffrances.

+ House of the Dragon épisode 7 fois sur HBO Max

Le septième chapitre de Maison du Dragon, appelé « Driftmark » selon les rapports officiels, sera présenté en première sur l’écran HBO et la plateforme HBO Max le dimanche 2 octobre prochain. Ci-dessous, nous vous apportons l’heure exacte pour le voir si vous êtes à la fois en Amérique latine et en Espagne, bien qu’il soit également généralement 5 minutes avant l’heure que nous indiquerons ici. Vérifiez l’heure !

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 19h00.

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 20:00.

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 21h00.

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 22h00.

Espagne: 03h00 (lundi 3 octobre)

