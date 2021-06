Guide: Ratchet & Clank: Rift Apart Guide: Trucs, astuces et tous les objets de collection

Ratchet & Clank : Rift Apart est le premier PlayStation 5 versement en Jeux d’insomnie’ franchise de plate-forme d’action. Nous avons attribué au jeu un 8/10 dans notre Avis sur Ratchet & Clank : Rift Apart, le décrivant comme « blabla ».

Dans ce Guide Ratchet & Clank: Rift Apart, nous allons partager notre Trucs et astuces pour les débutants pour vous aider à démarrer avec une escapade interdimensionnelle. Nous allons également révéler Tous les objets de collection, comprenant Robots espions, Boulons d’or, Armure, lords, et CraiggerOurs.

Ce guide comprendra également Tous les trophées et comment obtenir le platine, aussi bien que Toutes les armes et Comment débloquer le RYNO 8. Veuillez noter que, bien que des efforts aient été déployés pour réduire au minimum les spoilers, la nature de ce guide signifie qu’il peut y avoir des Ratchet & Clank: spoilers Rift Apart dans. En tant que tel, veuillez parcourir attentivement.

Ratchet & Clank: Rift Apart Guide: Tous les objets de collection

Ratchet & Clank : Rift Apart a 80 objets de collection à trouver, y compris 10 robots espions, 25 boulons d’or, 8 ensembles d’armures (chacun composé de 3 pièces d’armure), 12 lords, et 9 CraiggerOurs. Vous pouvez récapituler de nombreux objets de collection que vous avez découverts jusqu’à présent en appuyant sur le pavé tactile et en naviguant jusqu’au Objets de collection languette.

Robots espions sont de petits ordinateurs de style robot que vous trouverez en stationnaire dans le monde entier. Ils incluent l’histoire et l’histoire, mais vous récompensent également avec les schémas du RYNO 8.

Ratchet & Clank : Rift Apart a 9 planètes au total, et chacun agit comme un chapitre ou un niveau dans le jeu. Notez que vous devrez revenir en arrière et revenir aux niveaux précédents afin de tout découvrir, car certains nécessitent un équipement ou des capacités spécifiques pour pouvoir les saisir. Ci-dessous une liste de Tous les objets de collection Ratchet & Clank: Rift Apart.

Tous les emplacements des objets de collection

Ratchet & Clank : Faille à part : Corson V (Ville néfaste) – Tous les objets de collection : Spybots, boulons d’or, armures, CraiggerBears

Toutes les listes de contrôle des objets de collection

Ratchet & Clank: Guide Rift Apart : listes de contrôle, astuces, aide et FAQ

Pour la prochaine partie de notre Guide Ratchet & Clank, nous répondrons à des questions clés telles que Comment débloquer le RYNO 8 et Combien de temps faut-il pour battre ? On récapitulera aussi Toutes les armes et explique Tous les trophées et comment obtenir le platine.

Armes

Trophées

FAQ

Ratchet & Clank: Rift Apart Guide: Trucs et astuces pour les débutants

Ratchet & Clank: Rift Apart est un jeu assez facile qui ne devrait pas déranger même les novices. Cependant, juste pour vous aider à démarrer, voici quelques trucs et astuces pour les débutants que vous devriez lire avant de creuser.

Restez en mouvement

L’un des principes fondamentaux du gameplay de Ratchet & Clank est le mouvement, et cela reste vrai pour Rift Apart. Pendant les combats, vous voudrez vous déplacer autant que possible, mitrailler d’un côté à l’autre et utiliser le bouton de saut pour échapper acrobatiquement aux tirs ennemis. Ne jamais s’arrêter et tirer : c’est un jeu où vous devez être constamment en mouvement, en utilisant des attaches de faille pour trouver des points de vue et en obligeant constamment vos ennemis à ajuster leur objectif.

Changez d’armes

Ne restez pas avec une seule arme dans Ratchet & Clank: Rift Apart : changez-la. Le jeu est conçu pour utiliser tout votre arsenal, vous devriez donc toujours expérimenter différentes armes à feu, les mettre à niveau et trouver de nouvelles approches. C’est bien d’avoir des favoris, mais mélangez votre stratégie pour garder le gameplay frais et vos ennemis sur leurs gardes.

Trouver les objets de collection

Vous n’avez pas nécessairement besoin de trouver Tous les emplacements des objets de collection dans Ratchet & Clank: Rift Apart pour terminer le jeu, mais nous vous recommandons de prendre le temps d’explorer pleinement chaque niveau. Non seulement trouvera Tous les emplacements de Spybots déverrouiller le RYNO 8, mais trouver Tous les emplacements d’armure vous améliorera au combat pendant que Tous les emplacements de boulons d’or vous donnera accès à des astuces assez amusantes.

Et c’est à peu près le cas pour notre Guide Ratchet & Clank: Rift Apart. Avez-vous trouvé cette page utile et contre quoi avez-vous eu du mal? Faites-le nous savoir et assurez-vous de partager tous les autres trucs et astuces dans la section commentaires ci-dessous.