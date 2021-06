Histoire étrange de triplés séparés à la naissance pour une expérience scientifique

Un ensemble de frères triplés aux États-Unis ont été séparés à la naissance par leur agence d’adoption, avant de se réunir par hasard des années plus tard. Un documentaire a été réalisé sur l’histoire bizarre de Netflix – regardez la bande-annonce ci-dessous :

Les garçons ont été séparés dans le cadre d’une expérience scientifique controversée, menée par le pédopsychiatre Dr Peter B. Neubauer. Aucun de leurs parents adoptifs n’a été informé de l’étude, ni de l’existence des autres triplés.

Des années plus tard, lorsque Robert Shafran est allé à l’université en 1980, il était confus de constater que les gens pensaient qu’ils le connaissaient déjà. Il s’est avéré qu’ils pensaient qu’il s’agissait d’un gars appelé Eddy, un étudiant qui avait quitté l’année précédente avant d’être transféré dans un autre collège.

Robert a rapidement rencontré Eddy via un ami commun qui savait qu’ils avaient tous les deux été adoptés (« Tu as un jumeau! », a-t-on dit au premier). Comme Robert l’a expliqué dans le documentaire, lorsqu’ils se sont vus pour la première fois : « C’était comme si tout s’était évanoui, et il n’y avait que moi et Eddy. »

Bientôt, David Kellman, qui étudiait dans un collège de New York à l’époque, a vu un reportage sur les deux et a reconnu son propre visage dans le leur. David a contacté la maison d’Eddy et a parlé à sa mère, qui aurait dit : « Oh mon Dieu, ils sortent du bois !

Comme le trio l’a vite appris, ils étaient trois frères survivants d’un rare ensemble de quadruplés identiques, le quatrième étant malheureusement décédé à la naissance.

Une agence d’adoption a révélé qu’ils étaient nés à Long Island, New York, et s’étaient séparés peu de temps après leur naissance.

Leur histoire est racontée dans le documentaire Trois étrangers identiques – qui est actuellement en streaming sur UK Netflix – et révèle les sombres tournants que prendraient leur vie (et leur histoire).

Dès leur première découverte, les trois étaient ravis. Ils ont frôlé la célébrité, faisant des apparitions à la télévision et étant emmenés dans des boîtes de nuit célèbres de New York comme le Mudd Club, par des photographes pour des magazines tels que Rolling Stone.

Ayant réalisé qu’ils étaient apparentés, les garçons ont contacté l’agence d’adoption, qui leur a dit qu’ils avaient été séparés en raison des difficultés de trouver un seul foyer pour les triplés.

Cependant, il est apparu plus tard que Robert, David et Eddy avaient participé à une étude sur le développement de l’enfant.

Leurs parents adoptifs avaient été informés que les garçons faisaient partie d’une étude concernant les enfants adoptés, mais la pleine intention de cela n’a jamais été révélée. En tant que tels, tous les trois avaient fait l’objet de visites et d’évaluations occasionnelles.

David Kellman, de gauche, réalisateur Tim Wardle et Robert Shafran. Crédit : PA

D’autres questions ont révélé que les trois faisaient partie d’une expérience (légale) du Dr Neubauer, psychanalyste du Child Development Centre de Manhattan.

Son objectif était d’enquêter sur le débat Nature vs Nurture, qui explore comment la génétique et l’environnement peuvent affecter le développement d’une personne jusqu’à l’âge adulte, et remonte (sous une forme ou une autre) au 17e siècle.

Malgré ses méthodes obscures, l’étude a été financée par les National Institutes of Health des États-Unis. Les garçons ont été suivis et placés dans des foyers juifs d’origines sociales très différentes, afin d’explorer en profondeur les effets environnementaux sur leur développement.

Au fur et à mesure que les détails apparaissaient, les critiques de l’étude se sont multipliées et ses résultats n’ont jamais été publiés.

L’effet sur les trois garçons était frappant. Après leur renommée initiale, ils ont ouvert un restaurant appelé Triplets. Sa première année a été un succès, mais leur relation est devenue tendue et elle a fermé en 2000.

Tragiquement, Eddy s’est suicidé à seulement 33 ans.

Dans les années qui ont suivi, les deux frères survivants se sont éloignés l’un de l’autre. Robert est devenu avocat et David est devenu consultant en assurance, mais ce dernier affirme que le documentaire leur a donné « une raison de passer plus de temps ensemble et de travailler plus dur sur notre relation ».

Cependant, ils ont encore des questions concernant l’expérience et ont exploré des options juridiques. Comme Robert l’a dit au LA Times : « Quel était l’intérêt de tout cela ? Toute cette observation, la collecte de toutes ces données, et aucune conclusion ?