Fanatique : est-ce une histoire vraie ?

Netflix Fanatic aborde des problèmes très réels de perdre une idole et la possibilité de prendre sa place. Est-ce inspiré d’un cas réel ?

La sérieFanatique traite de différents thèmes de la mort du musicien populaire Salva Quimera et de tout ce que cette perte tragique apportera à la vie de Lázaro, un jeune homme qui idolâtrait l’artiste et voit maintenant l’opportunité de prendre sa place sans connaître le prix qui est sur le point payer dans un monde où la superficialité et l’égocentrisme sont monnaie courante. Attention!

Nous voyons donc comment ce jeune homme commence à évoluer dans un environnement où les femmes qui se trouvent dans ces lieux ne se soucient que de leur apparence et les hommes sont tout simplement arrogants. Fanatique pose un regard biaisé et fasciste sur le monde du divertissement avec tout le glamour que les gens imaginent habituellement dans ces contextes éradiqués et supplantés par un regard sombre.

la série de Netflix fait un bon travail de montrer ces dichotomies dès que le nouveau chemin de Lázaro commence à essayer de supplanter Chimera et de voir peu à peu comment la phrase « Tout ce qui brille n’est pas or » C’est peut-être la vérité la plus pure, après tout, le jeune homme qui prend la place de son idole aura l’occasion de regretter nombre de ses décisions.

+Est-ce que Fanatic est une histoire vraie ?

La série Fanatique est-ce basé sur un cas réel? La réponse est non! Mais son thème et la façon dont il l’aborde sont liés à ce qui se passe dans la réalité et c’est peut-être l’une des grandes attractions de ce programme télévisé avec ses approches de l’industrie du divertissement et comment tout ce glamour que les gens veulent vivre peut ne pas être aussi bon qu’il y paraît.

L’émission Streaming Giant montre d’abord à quel point Lázaro est insatisfait de sa vie normale, cependant, une fois qu’il en a profité pour se faire passer pour son idole, cette situation ne lui plaît pas non plus. Il comprend alors que chacun s’attend à profiter de sa personne et de l’image de la Chimère disparue sans même verser une goutte de larme pour l’artiste décédé.

Oui ok Fanatique n’est pas une histoire vraie, la relation qui est évoquée entre Lazare et Chimère est suffisamment proche de la vérité pour ignorer ce point d’intrigue de la série de Netflix. La place de l’idole qui disparaît tragiquement et a été maltraitée par son entourage tout en étant élevée par ses fans puis supplantée par quelqu’un qui croit vouloir cela pour lui-même est ancrée dans la réalité derrière les idolâtries. Notion intéressante…

