Guide: Jeux PS4 nécessitant un correctif PS5

Il y a toujours Jeux PS4 nécessitant un patch PS5. Dans ce Guide PS5, nous allons lister certains de nos jeux PS4 préférés qui n’ont pas encore été optimisés pour la PS5, ce qui signifie que soit leur fréquence d’images est bloquée à 30, soit leur résolution a besoin d’être améliorée.

Pour être clair, beaucoup de jeux PS4 ont a été mis à jour pour mieux fonctionner sur PS5. Consultez le guide suivant pour une liste de jeux PS4 qui tirent parti de la fonction Game Boost de la PS5 :

Mais oui, nous sommes ici pour mettre en évidence les titres qui pourraient faire l’objet d’un coup de pouce, leur permettant de fonctionner mieux que jamais sur la console de génération actuelle de Sony. Nous considérons que la plupart des jeux de cette liste sont des titres PS4 de premier plan, et c’est donc vraiment dommage qu’ils n’aient pas été mis à jour.

Éditeur: Divertissement informatique Sony Date de sortie: 24 mars 2015 ( Etats-Unis ) / 27 mars 2015 ( Royaume-Uni/UE ) Fréquence d’images : Plafonné à 30

Plafonné à 30 Résolution: 1080p Commençons par l’évidence, voulez-vous ? Bloodborne est un classique certifié PS4, et franchement, c’est une sacrée honte qu’il n’ait toujours pas été mis à jour pour PS5. Les rumeurs d’un remaster ou même d’un remake circulent depuis des années, mais honnêtement, un patch 60fps relativement simple nous conviendrait parfaitement. Maintenant, écoutez, nous savons que Bloodborne a des problèmes de fréquence d’images étranges – des problèmes qui signifient simplement que le déplafonnement de la fréquence d’images n’est pas une option – mais les moddeurs ont déjà trouvé des moyens de contourner cela. Cela demanderait un peu d’effort, mais allez – Bloodborne à 60fps serait un rêve devenu réalité.

Éditeur: Divertissement informatique Sony / Développeur: Sumo numérique Date de sortie: 18 novembre 2014 ( Etats-Unis ) / 28 novembre 2014 ( Royaume-Uni/UE ) Fréquence d’images : Plafonné à 30

Plafonné à 30 Résolution: 1080p Bien que vous puissiez affirmer que le plutôt bon Sackboy: A Big Adventure remplit en grande partie le trou en forme de LittleBigPlanet sur PS5, il serait toujours agréable d’avoir le vaste jeu de plateforme entièrement mis à jour sur le dernier système de Sony. Même aujourd’hui, LittleBigPlanet 3 a beaucoup à offrir en termes de contenu créé par l’utilisateur, et pouvoir explorer une tapisserie de niveaux aussi riche à une fréquence d’images plus élevée le rendrait beaucoup plus attrayant. Une augmentation de la résolution ne ferait pas de mal non plus.

Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft Date de sortie: 27 octobre 2017 ( Etats-Unis ) / 27 octobre 2017 ( Royaume-Uni/UE ) Fréquence d’images : Plafonné à 30

Plafonné à 30 Résolution: Dynamique 1800p Assassin’s Creed Origins était le changement de formule de gameplay dont la série d’Ubisoft avait désespérément besoin lors de sa sortie en 2017, et de nombreux fans diraient que c’est toujours le meilleur jeu Assassin’s Creed en monde ouvert. Son cadre égyptien est remarquablement excellent et sa structure RPG addictive. Le seul problème est qu’il est plafonné à 30fps. Heureusement, là est raison de croire qu’Ubisoft force mettre à jour les origines. Sa suite, Assassin’s Creed Odyssey, a obtenu un patch PS5 à 60 images par seconde, et ce jeu fonctionne maintenant comme un rêve sur le système de génération actuelle de Sony. Espérons qu’Origins obtienne le même traitement.

Éditeur: SEGA / Développeur: L’Assemblée Créative Date de sortie: 7 octobre 2014 ( Etats-Unis ) / 7 octobre 2014 ( Royaume-Uni/UE ) Fréquence d’images : Plafonné à 30

Plafonné à 30 Résolution: 1080p Une expérience d’horreur préférée des fans sur PS4, Alien: Isolation peut toujours être une affaire incroyablement tendue – mais le tout serait encore plus horrible à 60 images par seconde. Comme pour à peu près tous les jeux de cette liste, une fréquence d’images améliorée signifierait un gameplay plus réactif, et avoir un contrôle supplémentaire sur le protagoniste terrifié d’Isolation serait d’une grande aide pendant les moments les plus poilus du titre.

Éditeur: Warner Bros / Développeur: Techland Date de sortie: 27 janvier 2015 ( Etats-Unis ) / 28 janvier 2015 ( Royaume-Uni/UE ) Fréquence d’images : Plafonné à 30

Plafonné à 30 Résolution: 1080p Dying Light est toujours à peu près le meilleur jeu de zombies sur PS4 – et le faire fonctionner à une vitesse de 60 images par seconde beaucoup plus fluide nous donnerait une raison parfaite pour revisiter la zone infectée sur PS5. Le principe du gameplay reste unique toutes ces années plus tard, alors que vous (et quelques amis en coopération, si vous le souhaitez) parcourez votre chemin à travers l’île infestée de morts-vivants d’un point de vue à la première personne, en battant les zombies avec toutes sortes d’improvisations. armes.

Éditeur: Divertissement interactif Sony / Développeur: Pixelopus Date de sortie: 8 octobre 2019 ( Etats-Unis ) / 9 octobre 2019 ( Royaume-Uni/UE ) Fréquence d’images : Plafonné à 30

Plafonné à 30 Résolution: Jusqu’à 1440p Concrete Genie est une exclusivité PS4 méconnue. Bien qu’il soit peu probable qu’il fasse sauter les chaussettes de qui que ce soit, c’est une aventure conçue avec amour et renforcée par une bonne dose de fantaisie et d’émerveillement. Il a également l’air charmant – ses graffitis magiques éclatent dans des environnements réalistes. Franchement, c’est un jeu qui mérite un autre coup, et une solide mise à jour PS5 pourrait être le catalyseur. Tous ces monstres au néon éclateraient vraiment à 60 images par seconde, vous ne pensez pas ?

Éditeur: Activision / Développeur: Jouets pour Bob Date de sortie: 13 novembre 2018 ( Etats-Unis ) / 13 novembre 2018 ( Royaume-Uni/UE ) Fréquence d’images : Plafonné à 30

Plafonné à 30 Résolution: Jusqu’à 1440p Quel dommage que Spyro: Reignited Trilogy ne tourne pas à 60 soyeux sur PS5. Cette collection de magnifiques remasters mérite des performances améliorées, car elles sont à peu près parfaites autrement. Il ne fait aucun doute que les jeux Spyro originaux sont absolus classiques, mais le travail qui a été consacré à la trilogie Reignited ne doit pas être ignoré, et nous devrions vraiment profiter de ces reprises conçues avec amour dans leur meilleure forme possible.

Éditeur: Bethesda Softworks / Développeur: Studios de jeux Bethesda Date de sortie: 10 novembre 2015 ( Etats-Unis ) / 10 novembre 2015 ( Royaume-Uni/UE ) Fréquence d’images : Plafonné à 30

Plafonné à 30 Résolution: Jusqu’à 1440p Le plus gros problème avec Fallout 4 sur PS4 ? Cette fréquence d’images souvent épouvantable. Les zones les plus fréquentées du jeu peuvent améliorer les performances sur le matériel de dernière génération, mais jouer à travers le titre du monde ouvert sur PS5 supprime en fait une grande partie des baisses. C’est un bon début, mais le déplafonnement de la fréquence d’images serait une prochaine étape bienvenue, en supposant, bien sûr, que la version PS4 de Fallout 4 peut atteindre les 60 sanctifiés en premier lieu. Cela pourrait également rendre les combats parfois lents beaucoup plus réactifs.

Éditeur: Divertissement informatique Sony / Développeur: Studios Évolution Date de sortie: 7 octobre 2014 ( Etats-Unis ) / 10 octobre 2014 ( Royaume-Uni/UE ) Fréquence d’images : Plafonné à 30

Plafonné à 30 Résolution: 1080p C’est une inclusion un peu étrange, mais soyez indulgents avec nous. DriveClub était (et est peut-être toujours) l’un des meilleurs coureurs sur PS4, mais il a été retiré bien avant l’heure. Le jeu a été retiré du PlayStation Store en 2019 et ses serveurs multijoueurs ont été abandonnés en 2020 – mais quelle joie ce serait de reprendre le volant sur PS5, même si ce n’était que pour quelques sessions. Mérite une mise à niveau à 60 images par seconde, mais parmi tous les jeux de notre liste, cette mise à jour de rêve est la plus improbable.

Éditeur: Square Enix / Développeur: Square Enix Date de sortie: 11 juillet 2017 ( Etats-Unis ) / 11 juillet 2017 ( Royaume-Uni/UE ) Fréquence d’images : Plafonné à 30

Plafonné à 30 Résolution: Jusqu’à 1440p Un remasterisateur de premier ordre d’un superbe RPG, Final Fantasy XII: The Zodiac Age a tout pour plaire. Des visuels considérablement améliorés et d’excellents réglages de gameplay en font l’un de nos titres Final Fantasy préférés de la dernière décennie – mais c’est vraiment dommage qu’il soit toujours plafonné à 30 images par seconde. De toute évidence, Final Fantasy XII n’est pas un jeu d’action rapide qui Besoins une fréquence d’images plus élevée, mais des performances soyeuses sont à peu près la seule chose qui manque à cette réédition presque parfaite.

Éditeur: Divertissement informatique Sony / Développeur: Le chien méchant Date de sortie: 9 octobre 2015 ( Etats-Unis ) / 9 octobre 2015 ( Royaume-Uni/UE ) Fréquence d’images : 60fps

60fps Résolution: 1080p Uncharted: La collection Nathan Drake atteint un niveau de 60 images par seconde sur PS5 (hourra!) Mais cette résolution 1080p est un peu un kicker. Certes, les deux premiers jeux Uncharted n’ont pas l’air particulièrement étonnants de nos jours, mais une belle augmentation de la résolution ferait toujours des merveilles sur un bon écran 4K. En fin de compte, ce sont trois titres PlayStation classiques, et les avoir à jour sur PS5 serait cool.

Éditeur: Warner Bros / Développeur: Productions monolithiques Date de sortie: 10 octobre 2017 ( Etats-Unis ) / 10 octobre 2017 ( Royaume-Uni/UE ) Fréquence d’images : Plafonné à 30

Plafonné à 30 Résolution: Dynamique 2160p Les jeux d’action sont toujours mieux à 60fps. Il n’y a tout simplement pas moyen de contourner ce fait. Et bien que Shadow of War ne soit pas tout à fait Devil May Cry, il semble toujours beaucoup trop lent, plafonné à 30 images par seconde. Le jeu lui-même s’est avéré diviser lors du lancement en 2017 (principalement à cause de ses microtransactions, qui ont ensuite été entièrement supprimées), mais nous dirions qu’il existe toujours une boucle de jeu fantastique et addictive ici, tournant autour du très important « système Nemesis ». L’essentiel est que décapiter des orcs ne sera jamais amusant – et cet amusement pourrait facilement être amplifié avec un patch PS5.