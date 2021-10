Éducation sexuelle : Emma Mackey a-t-elle ignoré les messages d’Asa Butterfield ?

La première de la troisième saison de Éducation sexuelle il a ses fans révolutionnés. Et c’est que cette série originale de Netflix a été encouragé à parler de sexe comme personne ne l’avait fait auparavant : sans détour, avec respect et avec des situations très proches de la réalité. Et les utilisateurs de la plateforme sont devenus de véritables adeptes de cette production qui déjà a annoncé un quart. Mais non seulement l’intrigue est ce qui intéresse vraiment les jeunes, mais aussi les relations réelles entre les acteurs.

L’un des couples les plus aimés a comme protagonistes Asa Butterfield et Emma Mackey, qui joue Otis et Maeve sur la bande N rouge. Le premier d’entre eux est un étudiant de Moordale qu’elle a une mère thérapeute et que, même si elle n’a pas beaucoup d’expérience en matière de sexe, elle a toujours une réponse quand il s’agit de donner des conseils. Le second est parfait pour les affaires et a un esprit brillant. Alors ils décident tous les deux d’unir leurs talents et d’ouvrir un clinique sexuelle où ses patients sont ses camarades de lycée.

Au fil des saisons, la relation entre ses protagonistes a également évolué. Bien qu’ils semblent toujours être en désaccord, la vérité est que Maeve et Otis sont amoureux et ils cherchent toujours une excuse pour être ensemble. Et, comme prévu, ses followers veulent aussi voir le couple en vrai. Ces derniers jours, les réseaux sociaux se sont remplis de vidéos de la meilleurs moments de la série et l’un d’eux a attiré l’attention.

Certains utilisateurs ont commenté un test dans lequel vous pouvez observer le moment où Emma ignore les messages d’Asa. Et bien que beaucoup aient commencé à spéculer sans vraiment savoir de quoi il s’agissait, en réalité ce C’est juste une blague. C’était dans le cadre d’une des vidéos promotionnelles de Netflix – diffusée début 2019 – où les deux protagonistes, accompagnés de Ncuti gatwa, ils expliquent la argot britannique et ils mettent en scène le sens de certains idiomes.

L’une des phrases choisies est « temps d’antenne», ce qui signifie ignorer ou « fantôme« . De cette façon, ils simulent une scène dans laquelle Butterfield envoie un message à Mackey et elle décide de l’ignorer. Les fans n’ont rien à craindre : cet enregistrement n’est qu’une blague et la relation entre les protagonistes de Sex Education en est une grande amitié avec beaucoup de confiance sur le plateau.

