La saison 2 de Squid Game pourrait se concentrer sur le Front Man, selon le créateur

Hwang Dong-hyuk, créateur, scénariste et réalisateur de Jeu de calmar, a précédemment déclaré qu’il n’avait pas de plans solides pour une deuxième saison de la série. S’adressant à Variety, il a déclaré: «Je n’ai pas de plans bien élaborés pour Jeu de calmar 2. C’est assez fatiguant rien que d’y penser. Mais si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas seul. J’envisagerais d’utiliser une salle d’écrivains et je voudrais plusieurs réalisateurs expérimentés. »

Grâce à la demande croissante d’un suivi de la première saison déjà record de l’émission Netflix, Hwang a fait le point sur l’endroit où il envisageait l’émission si la saison 2 devait avoir lieu.

La parcelle? Il pourrait se concentrer sur le Jeu de calmarest le mystérieux Front Man.

La saison 2 de Squid Game se concentrerait sur le Front Man, a déclaré le créateur. Image : Netflix

Dans une interview avec The Times, le créateur Hwang Dong-hyuk a révélé ses idées pour l’une des intrigues potentielles de Jeu de calmar saison 2. Semblable à l’exploration des inégalités de richesse et des divisions de classe dans la saison 1, la saison 2 pourrait se concentrer sur la police et les problèmes qui l’entourent.

« Si je devais en faire un, ce serait l’histoire du Front Man », a révélé Hwang. « Je pense que le problème avec les policiers n’est pas seulement un problème en Corée. Je le vois sur les nouvelles mondiales. C’était une question que je voulais soulever. Peut-être que dans la saison deux, je pourrai en parler davantage.

Une histoire d’origine centrée sur le Front Man et comment il s’est retrouvé dans une telle position d’autorité semble être une suite parfaite pour la série. Sur la base de ce qui s’est passé à la fin de la saison 1, le scénario de Front Man pourrait également permettre le retour de Seong Gi-hun, le détective de police Hwang Jun-ho et même donner aux téléspectateurs un aperçu des versions précédentes des jeux.

AVERTISSEMENT : Spoilers à venir pour Jeu de calmarest l’homme de front !

Lee Byung-hun joue le rôle principal dans Squid Game. Image : Netflix

Dans Jeu de calmar épisode 7, la véritable identité du Front Man est révélée. Alors que l’officier Hwang Jun-ho se rapproche de plus en plus pour découvrir ce qui est arrivé à son frère disparu, il est révélé que la silhouette masquée est en fait son frère In-ho.

In-ho a remporté la version 2015 des jeux, comme Jun-ho l’a découvert plus tôt dans la saison lorsqu’il a découvert les fichiers contenant les détails de chaque joueur depuis le début des jeux en 1988.

Il révèle son identité à Jun-ho juste avant de tirer sur son frère dans l’épaule et le regarde tomber de la falaise et dans l’océan en contrebas. Les téléspectateurs ne savent toujours pas si Jun-ho a survécu, et ils ne savent pas non plus comment In-ho est devenu le Front Man.

À la fin de la saison 1, nous découvrons qu’In-ho continue en tant que Front Man, semblant être le nouvel hôte des jeux, alors que Gi-hun appelle le numéro et s’engage à empêcher le jeu de se reproduire.

