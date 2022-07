L’affiche d’Oppenheimer place Cillian Murphy au centre d’un grand changement

Le monde change pour toujours dans la première affiche du prochain biopic du célèbre réalisateur Christopher Nolan, Oppenheimer. Révélé avec l’aimable autorisation de le compte Twitter officiel du filml’affiche offre un autre aperçu de Peaky Blinders et Batman commence star Cillian Murphy dans le rôle du titulaire J. Robert Oppenheimer, l’homme qui deviendrait connu comme le père de la bombe atomique.

L’affiche place Cillian Murphy au centre d’une fumée couleur de flamme, l’acteur n’étant qu’une petite silhouette sous les effets explosifs de son influence et de son talent. Les deux ont conduit à la création de la bombe atomique. Il va maintenant devenir la Mort, le destructeur des mondes.

Oppenheimer est basé sur le livre lauréat du prix Pulitzer 2005 « American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer » de Kai Bird et feu Martin J. Sherwin. L’histoire suivra Cillian Murphy dans le rôle de J. Robert Oppenheimer, le scientifique qui a contribué au projet Manhattan qui a conduit à l’invention de la bombe atomique, explorant la lutte morale de l’homme et la crise intérieure à laquelle il a été confronté après avoir vu de quoi son invention était capable.

Oppenheimer Présente l’une des plus grandes distributions de tous les temps

Non seulement Oppenheimer trouvera-t-il pour la première fois le très talentueux Cillian Murphy à la tête d’un film de Christopher Nolan (le couple a collaboré plusieurs fois au fil des ans), mais Murphy sera soutenu par l’un des plus grands acteurs de soutien, sinon le plus grand. de tous les temps.

Aux côtés de Cillian Murphy, Oppenheimer met en vedette une glorieuse procession de noms reconnaissables, dont Emily Blunt comme Katherine Oppenheimer, Matt Damon comme Leslie Groves, Robert Downey Jr. comme Lewis Strauss et Florence Pugh comme Jean Tatlock. Maintenant, respirez profondément, car Oppenheimer mettra également en vedette Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Alden Ehrenreich, Kenneth Branagh, Casey Affleck, Gary Oldman, Alex Wolff, David Krumholtz, David Dastmalchian, Jason Clarke, Olivia Thirlby , et, si vous pouvez croire, plus.





Écrit et réalisé par Christopher Nolan, qui est, bien sûr, surtout connu pour avoir créé des superproductions modernes stellaires telles que Le Chevalier Noir, Inception, Interstellaire, et Principe, Oppenheimer voit le cinéaste s’éloigner de Warner Bros. Pictures pour la première fois. Cette décision a été prise en raison de la stratégie de sortie pandémique du studio, qui a vu de nouveaux films sortir simultanément dans les salles et via le streaming. Ainsi, Oppenheimer sera publié avec l’aimable autorisation d’Universal Pictures, qui aurait remporté les droits du projet après une intense guerre d’enchères pour le dernier de Nolan.

Les détails sur la façon dont Nolan abordera le biopic restent quelque peu mystérieux pour le moment, mais la star Cillian Murphy a taquiné comment Oppenheimer utilisera des techniques de Nolan-esque pour raconter cette histoire réelle ou cet orgueil et cette tragédie. « La différence avec celui-ci est que l’histoire est là, tout le monde sait ce qui s’est passé. Mais Chris le raconte d’une manière différente, comme on peut s’y attendre avec Chris », a déclaré Cillian Murphy à propos d’Oppenheimer. « C’est tout ce que je peux dire. Est-ce concentré sur une période particulière de sa vie ? Le projet Manhattan, peut-être ? Je ne vais pas dire. Ils me tueraient, ils sont si stricts ! »





Oppenheimer est prévu pour le 21 juillet 2023.