Craig MuMs Grant meurt, l’acteur Oz et Luke Cage, le poète avait 52 ans

Acteur et poète Craig muMs Grant, surtout connu pour avoir joué Arnold « Poet » Jackson dans la série dramatique de la prison de HBO Oz, nous a quittés. Selon sa représentante Pam Ellis-Evaneas du Ellis Talent Group, Grant est décédé mercredi, mais aucune cause de décès n’a encore été déterminée. Il n’avait que 52 ans.

« Nous sommes navrés de la perte de l’une des âmes les plus sincères, les plus attentionnées et les plus aimantes que nous ayons jamais eu le plaisir de représenter », a déclaré l’agence de création artistique dans un communiqué. « Craig était plus que notre client, il était notre cher ami. Nous venons tous de perdre un homme phénoménal. »

L’un des plus grands rôles de Grant était celui du meurtrier et toxicomane condamné Arnold Jackson sur Oz. Dans l’émission, les autres personnages appelaient Arnold « Poète », car il écrivait constamment de la poésie pour se régaler aux autres détenus. À un moment donné, Poet avait réussi à être libéré de prison, pour revenir après avoir commis un autre crime. Alors que la série est connue pour son nombre très élevé de corps, Poet a réussi à survivre à toute la série de la série, faisant ses débuts dans la saison 1 en 1997 et atteignant la finale de la série en 2003. Cela fait de lui l’un des personnages les plus mémorables du drame acclamé.

De plus, Grant a travaillé avec Spike Lee sur plusieurs projets. Il a eu un rôle récurrent dans la série Netflix Elle doit l’avoir, basé sur le film du même nom de Lee. Grant apparaîtra plus tard dans un rôle non crédité dans le film à succès de Lee en 2018 BlacKkKlansman. L’acteur a également joué un rôle dans les films Birdman, Le prix, Bon temps, et Faire sortir les morts. Sur le petit écran, certains des autres rôles de Grant incluent Luke Cage, Spectacle de Chappelle, Juridique de Boston, Horace et Pete, Les Sopranos, et Loi et ordre: SVU.

Au moment de la mort de Grant, l’acteur avait tourné un rôle récurrent dans la série Starz Hightown à Wilmington, Caroline du Nord. Il devait également se rendre à Atlanta lundi pour filmer plus de scènes pour un rôle dans la série BET. Tous les hommes de la reine. Cela faisait suite à des travaux récents dans le film de Steven Soderbergh Pas de mouvement soudain; Grant avait déjà travaillé avec Soderbergh sur sa série Cinemax Le Knick et le film de 2013 Effets secondaires.

Grant est né à New York et a grandi dans le Bronx. Il a d’abord attiré l’attention nationale en tant que poète lorsqu’il est apparu dans le documentaire SlamNation, qui l’a suivi ainsi que d’autres poètes en compétition au National Poetry Slam de 1996. Le poète apparaîtrait également dans plusieurs saisons de la série HBO Def Poetry. Ayant toujours un amour pour la scène, Grant était également membre de la LAByrinth Theatre Company de New York.

Les informations sur les survivants de Grant ne sont pas claires, mais nous adressons nos condoléances aux amis et à la famille de l’acteur et poète décédé en cette période douloureuse. On ne sait pas à quel point Grant a contribué à mettre au monde ses nombreuses années de poésie, sans parler des diverses performances mémorables qu’il a eues au cinéma et à la télévision. Qu’il repose en paix. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

