Guide: Ghost of Tsushima Guide: Trucs, astuces et tout ce que vous devez savoir

Fantôme de Tsushima est un jeu d’action en monde ouvert de Sucker Punch, développeur propriétaire de Sony. C’est une nouvelle propriété située sur l’île japonaise de Tsushima en 1274, alors que l’empire mongol l’envahit. Nous avons attribué au titre une note « Excellent » de 9/10 dans notre Test de Ghost of Tsushima PS4, le décrivant comme « l’un des plus grands jeux en monde ouvert de la génération ».

Et les choses se sont encore améliorées avec la sortie de Ghost of Tsushima: Director’s Cut, sur PS5 et PS4. Director’s Cut a été lancé le 20 août 2021, un peu plus d’un an après la sortie du jeu original. Il comprend des fonctionnalités exclusives à la PS5, ainsi qu’une toute nouvelle extension qui se déroule sur l’île d’Iki. Vous pouvez en savoir plus sur l’expansion dans notre Critique de Ghost of Tsushima: Director’s Cut PS5.

Dans ce Guide du fantôme de Tsushima, nous allons partager nos trucs et astuces pour débutants qui vous aideront à vous familiariser avec cette aventure épique de samouraï. Nous créerons également un lien vers tous nos guides de localisation Ghost of Tsushima, qui vous indiqueront où trouver Sources chaudes, Frappes de bambou, tanières de renard, Haïkus, Sanctuaires shintoïstes, et Piliers d’honneur.

Nous avons même des guides sur le jeu meilleure armure, les meilleurs charmes, et le meilleures techniques apprendre. Pendant ce temps, notre paramètres de difficulté guide est idéal pour les nouveaux joueurs, tout comme notre options d’accessibilité guider.

Sur cette page: Guide Ghost of Tsushima: Tous les emplacements Guide Ghost of Tsushima : Progression du personnage Guide Ghost of Tsushima : Trophées, astuces, aide et FAQ Guide Ghost of Tsushima : Trucs et astuces pour les débutants

Guide Ghost of Tsushima: Tous les emplacements

Ghost of Tsushima a une abondance d’emplacements cachés que vous pouvez trouver partout dans son monde ouvert. Nous avons répertorié ci-dessous tous les types d’emplacements que vous voudrez trouver.

Sources chaudes sont des endroits où le personnage principal Jin peut prendre un bain et augmenter sa santé maximale.

sont des endroits où le personnage principal Jin peut prendre un bain et augmenter sa santé maximale. Frappes de bambou sont des endroits où Jin peut perfectionner ses compétences à l’épée. Terminez un mini-jeu d’entrée de bouton et vous augmenterez la résolution maximale de Jin, une ressource nécessaire pour soigner à la fois au combat et hors combat. La résolution est également utilisée pour déclencher des attaques spéciales.

sont des endroits où Jin peut perfectionner ses compétences à l’épée. Terminez un mini-jeu d’entrée de bouton et vous augmenterez la résolution maximale de Jin, une ressource nécessaire pour soigner à la fois au combat et hors combat. La résolution est également utilisée pour déclencher des attaques spéciales. tanières de renard sont des endroits où vous trouverez un renard amical. Suivez le renard et il vous mènera à un Sanctuaire d’Inari . Trouvez suffisamment de sanctuaires Inari et vous débloquerez de nouveaux emplacements de charme, vous permettant de personnaliser davantage les capacités de Jin.

sont des endroits où vous trouverez un renard amical. Suivez le renard et il vous mènera à un . Trouvez suffisamment de sanctuaires Inari et vous débloquerez de nouveaux emplacements de charme, vous permettant de personnaliser davantage les capacités de Jin. Haïkus sont des endroits où Jin peut s’asseoir et réfléchir sur différents sujets. Vous pouvez composer votre propre haïku – une sorte de poème japonais – sur le sujet en question. Une fois que vous avez terminé, vous recevez un bandeau cosmétique unique.

sont des endroits où Jin peut s’asseoir et réfléchir sur différents sujets. Vous pouvez composer votre propre haïku – une sorte de poème japonais – sur le sujet en question. Une fois que vous avez terminé, vous recevez un bandeau cosmétique unique. Sanctuaires shintoïstes sont des endroits où Jin sera chargé de grimper sur un ancien site de prière. Ces emplacements impliquent des défis de plate-forme, alors que Jin saute, se balance et grimpe vers un sommet pittoresque. Compléter ces sanctuaires vous confère de puissants charmes rares.

sont des endroits où Jin sera chargé de grimper sur un ancien site de prière. Ces emplacements impliquent des défis de plate-forme, alors que Jin saute, se balance et grimpe vers un sommet pittoresque. Compléter ces sanctuaires vous confère de puissants charmes rares. Piliers d’honneur sont des monuments où vous trouverez des kits d’épée cosmétiques.

sont des monuments où vous trouverez des kits d’épée cosmétiques. Phares donner un coup de pouce à votre rang de légende lorsqu’ils sont ravivés.

donner un coup de pouce à votre rang de légende lorsqu’ils sont ravivés. Sanctuaires d’animaux sont des lieux exclusifs à Iki Island, l’extension incluse dans Ghost of Tsushima: Director’s Cut. Les trouver vous rapporte de puissants charmes.



sont des lieux exclusifs à Iki Island, l’extension incluse dans Ghost of Tsushima: Director’s Cut. Les trouver vous rapporte de puissants charmes. Souvenirs de ton père sont des aperçus jouables du passé de Jin, qui peuvent être trouvés à des endroits définis autour de l’île d’Iki, l’extension Ghost of Tsushima: Director’s Cut.

sont des aperçus jouables du passé de Jin, qui peuvent être trouvés à des endroits définis autour de l’île d’Iki, l’extension Ghost of Tsushima: Director’s Cut. Défis de tir à l’arc sont des activités où Jin peut mettre ses talents de tir à l’arc à l’épreuve. Ils sont exclusifs à Iki Island.

Guide Ghost of Tsushima : Progression du personnage

Dans cette prochaine partie de notre Guide du fantôme de Tsushima, nous allons couvrir la progression des personnages.

Il y a trois sujets principaux à considérer :

Armure peuvent être trouvés à travers Tsushima, et différentes armures confèrent à Jin différents avantages. Certaines armures sont idéales pour augmenter vos capacités au combat, tandis que d’autres améliorent l’exploration.

peuvent être trouvés à travers Tsushima, et différentes armures confèrent à Jin différents avantages. Certaines armures sont idéales pour augmenter vos capacités au combat, tandis que d’autres améliorent l’exploration. Charmes sont des accessoires que l’on peut trouver tout au long du jeu. Certains sont plus courants que d’autres, mais tous renforcent les capacités de Jin d’une manière ou d’une autre.

sont des accessoires que l’on peut trouver tout au long du jeu. Certains sont plus courants que d’autres, mais tous renforcent les capacités de Jin d’une manière ou d’une autre. Technique sont des capacités et des avantages que Jin peut débloquer avec des points de technique.

Faire bon usage de l’armure, des charmes et des techniques peut transformer Jin en une force presque imparable.

Progression du personnage

Dans cet esprit, nous avons créé les guides suivants pour vous aider à tirer le meilleur parti des capacités de Jin :

Guide Ghost of Tsushima : Trophées, astuces, aide et FAQ

Dans cette partie de notre Guide du fantôme de Tsushima, nous passerons en revue les trophées, divers conseils et certaines des questions fréquemment posées que vous pourriez avoir sur le jeu.

Guide Ghost of Tsushima : Trucs et astuces pour les débutants

Ghost of Tsushima peut être un jeu un peu délicat au début, car vous vous familiarisez avec les capacités de Jin et les modèles d’attaque de ses ennemis. Ainsi, nous avons rassemblé un certain nombre de trucs et astuces qui, espérons-le, vous aidera à survivre à l’invasion mongole.

La patience est une vertue

Jin est un samouraï dans l’âme, et pour maximiser son efficacité au combat, vous devriez éviter de balancer votre épée comme un fou. Le combat dans Ghost of Tsushima est très réactionnaire. La défense de Jin est tout aussi importante que son attaque, et l’utilisation correcte des parades, des parades parfaites et des esquives est primordiale. Dévier ou éviter les attaques entrantes est généralement le meilleur moyen d’entrer et d’infliger des dégâts.

Pour commencer, vous devez toujours donner la priorité à la défense à l’attaque, d’autant plus que la barre de santé de Jin commence si petite. Observez vos ennemis et apprenez leurs mouvements, avant de capitaliser sur leurs erreurs. Soyez calme et patient, comme un samouraï, et vous remporterez la victoire.

Les postures sont la clé d’une victoire efficace

Jin débloquera finalement quatre positions de combat différentes au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Chaque position est particulièrement efficace contre un type d’ennemi spécifique, et vous pouvez basculer entre les positions à tout moment en maintenant R2 enfoncé et en appuyant sur le bouton du visage correspondant.

Alors que n’importe quel ennemi peut être vaincu en utilisant n’importe quelle position, adopter la bonne position au bon moment peut transformer une bataille de cinq minutes en une escarmouche qui ne dure que 30 secondes. Tirer le meilleur parti de chaque position transforme Jin en un ennemi à craindre. Utiliser la bonne position permet à Jin de percer facilement la garde d’un ennemi.

Par exemple, la posture de l’eau est incroyablement efficace contre les ennemis avec des boucliers. Habituellement, ces ennemis plus défensifs ignoreront les attaques de Jin et vous devrez les ouvrir avec des mouvements ou des parades habiles. Mais avec les combos lourds de la Water Stance, vous pouvez briser leur posture défensive en quelques coups seulement, les laissant chancelants et impuissants.

Les armes fantômes peuvent changer le cours de n’importe quelle bataille

Les armes fantômes sont régulièrement déverrouillées au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu. Mappés sur R1, les armes telles que les kunai (couteaux de lancer), les bombes et les explosifs collants donnent à Jin un avantage notable au combat lorsqu’elles sont utilisées correctement. Kunai peut briser la garde de plusieurs ennemis à la fois, tandis que les explosifs peuvent décimer des groupes très serrés.

Les armes fantômes sont limitées – lorsque vous en manquerez, vous devrez récupérer davantage de cadavres ou des environs – mais vous ne devriez pas être avare avec eux. Si vous êtes submergé par le nombre et que vous vous retrouvez poussé au point de rupture dans un combat, n’abandonnez pas. Utilisez vos armes fantômes pour sortir d’une situation difficile – pensez-y comme l’as dans la manche de Jin. Un kunai ou une bombe fumigène au bon moment peut hasarder le cours du combat en un instant.

Les combos ennemis doivent être respectés

Dans de nombreux jeux d’action modernes, les ennemis lancent souvent une seule attaque, puis c’est à votre tour de riposter. Ce n’est pas le cas dans Ghost of Tsushima. Les Mongols ont leurs propres combos, et essayer de riposter immédiatement après avoir bloqué la première attaque vous fera généralement manger le reste de leurs mouvements.

Cela renvoie à notre premier conseil sur la patience. Ne baissez pas votre garde tant que vous n’êtes pas absolument sûr que votre adversaire a fini de balancer, et n’oubliez pas de faire attention aux attaques imblocables, mises en évidence par des reflets rouges ou bleus qui apparaissent sur l’arme de l’ennemi. Ces mouvements imblocables peuvent parfois faire partie du combo d’un ennemi, vous devrez donc mélanger le blocage avec l’esquive pour survivre.

Et c’est tout pour notre Guide du fantôme de Tsushima. Nous espérons que cela vous a aidé d’une manière ou d’une autre et nous espérons que vous appréciez le jeu autant que nous. Si vous avez vos propres trucs et astuces à partager, n’hésitez pas à les publier dans la section commentaires ci-dessous.