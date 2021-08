Quel type de cancer Sean Lock a-t-il eu ?

comédien britannique et 8 chats sur 10 La star, Sean Lock, a perdu son combat contre le cancer le 18 août et est décédé à l’âge de 58 ans.

La dernière vidéo publique de Sean Lock a depuis fait surface et elle ne pourrait pas être plus inspirante et représentative de sa nature bienveillante (ainsi que de son sens de l’humour sec).