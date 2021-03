Avez-vous cette carte Pokémon? Il vaut 300000 €

LES collectionneurs les professionnels ou particulièrement les passionnés peuvent dépenser des sommes exorbitantes pour s’emparer d’un bien particulièrement rare, et les spécialistes de la collecte de cartes ne le sont pas moins. Les caisses de figurines de collection payées pour des milliers de dollars sont désormais gaspillées, mais peu sont similaires à celle qui a fermé au cours des dernières heures: a carte rare du jeu de cartes Pokémon mis aux enchères sur eBay dimanche dernier pour 311 800 €.

La carte de rêve

La carte en question a été vendue après une longue vente aux enchères et en est une Charizard Shadowless 1ère édition Holo: une carte holographique produite en 1999 en quelques exemplaires, qui représente le Pokémon Charizard avec la figure et les graphismes sans ombrage. L’élément est particulièrement rare, à tel point que la maison de ventes qui a facilité sa vente l’avait décrit comme le «Saint Graal» du monde Pokémon.

Ce qui le rend précieux

En fait, il y a deux aspects principaux qui peuvent rendre une telle carte très chère: la vôtre rareté et l’état de conservation. Le premier aspect est explicite: ceux qui produisent ces produits le font en quantités différentes pour chaque type, pour alimenter la frénésie d’achat. Cette rareté imposée rend artificiellement les cartes moins courantes plus désirables, augmentant la valeur qui leur est attribuée par la communauté; le phénomène est actif depuis la mise sur le marché de la carte, et des années plus tard, il prend une importance encore plus grande du fait que les cartes ne sont même plus en production.

Les années qui passent sont un facteur fondamental qui agit sur le deuxième aspect qui rend une carte précieuse. Une état de conservation perfect peut multiplier la valeur d’une carte par des centaines de fois par rapport à celle du même produit abîmé même par de petites rayures ou plis. Le principe est universellement reconnu même par les collectionneurs de cartes et d’autocollants, à tel point qu’il y en a un échelle officielle appelé PSA par lequel des experts spécialisés certifient le statut d’une carte particulière: un PSA grade 10 Gem Mint indique une unité stockée comme si elle venait d’être imprimée, et est le maximum réalisable.

Il arrive ainsi que les cartes du circuit des collectionneurs qui représentent Charizard dans cette pose particulière et dans ce contexte graphique soient plus de 2500, mais que celles qui peuvent se vanter d’un parfait état de conservation sont juste 122 dans le monde entier.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂