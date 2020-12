Le dernier de… GTI chez Peugeot

On pourrait s’attendre à ce que la même année qui célèbre son 210e anniversaire, il n’y ait pas de place pour la tristesse chez Peugeot. Mais si vous avez une goutte d’essence dans vos veines, il est impossible de ne pas ressentir au moins une légère sensation d’oppression dans votre cœur quand vous savez cela, avec la fin de la production de Peugeot 308 GTI, apparemment, définitivement, la saga GTI dans la marque française se termine.

Une saga qui a commencé avec la légendaire, presque mythique, 205 GTI en 1984, considérée par beaucoup comme la meilleure trappe chaude de tous les temps, et dont l’héritage pèse encore sur tous les autres qui l’ont suivi. Cependant, il est agréable de dire que la dernière GTI chez Peugeot était une fin très décente à l’acronyme.

Il a eu une carrière quelque peu discrète, certes – et même la peinture bicolore «coupe franche» ne lui a pas donné la visibilité méritée – mais il ne fait aucun doute: la 308 GTI a été l’une des plus réussies. trappe chaude ces dernières années. Et il n’était pas nécessaire de battre des records dans «l’enfer vert» pour l’être.

La dernière GTI chez Peugeot

La Peugeot 308 GTI se démarque par sa masse contenue, de seulement 1280 kg (UE), un poids léger parmi ses rivaux – tous au-dessus de 1400 kg -, et par son moteur également d’une capacité de 1,6 l aidé par un turbocompresseur.

Plus petit ne veut pas dire plus faible. Cette 1600 suralimentée, créée par la RCZ-R, a été très bien «tirée» par la marque française, recevant des pistons forgés en aluminium de Mahle, un nouveau turbo double parchemin et un nouveau collecteur d’échappement. Résultat: 270 ch à 6000 tr / min (263 ch avec filtre à particules, ajouté à partir d’octobre 2018) et 330 Nm à 1900 tr / min (340 Nm à 2100 tr / min filtre post-particules) – pas mal pour seize cents …

Toujours et uniquement avec une boîte manuelle à six vitesses, la 308 GTI a annoncé des 6.0s pour atteindre 100 km / h et 250 km / h de vitesse maximale, des valeurs toujours compétitives en 2020 malgré avoir déjà quitté la scène.

Mais ce ne sont pas ces chiffres qui ont séduit le critique trappe chaude. Outre les attributs mécaniques, ce sont les attributs dynamiques et l’expérience de conduite qui ont propulsé la 308 GTI à un niveau supérieur à la moyenne.

La Peugeot 308 GTI était (et est) une machine fondamentalement analogique et très bien calibrée en ce sens. La suspension était de type passif – 11 mm plus près du sol et avec des coussinets, amortisseurs et ressorts spécifiques pour garantir un amortissement plus ferme, mais aussi plus efficace, avec un différentiel autobloquant Torsen – 100% mécanique -, et était équipée de caoutchouc plus «collant» impliquant des roues de 19 pouces.

Il n’y avait pas de manque d’adhérence – cela vous permettait même d’accélérer plus tôt en sortie de virage qu’il ne serait naturel – mais c’est l’ajustabilité de votre châssis qui s’est démarquée dans les moments les plus exigeants lorsque l’essieu arrière était appelé à intervenir, tournant juste assez pour que l’avant revienne. pointant dans la bonne direction – un régal … A noter également les freins puissants – et gros, avec des disques avant de 380 mm de diamètre -, d’un excellent tact et tranchant.

Tout ce qui est bon a une fin

Malgré ses attributs acclamés, la 308 GTI a fini par en contourner beaucoup, malheureusement, avec d’autres trappe chaude pour voler toute l’attention, comme le «petit nouveau du quartier», la Hyundai i30 N, ou la dominante Honda Civic Type R. Des machines phénoménales à part entière, mais a fini par envoyer un peu l’excellente 308 GTI sur le bord de la route.

Mais maintenant, l’histoire de la 308 GTI touche à sa fin, cinq ans après sa première rencontre. Le 2 décembre 2020, la dernière GTI chez Peugeot, la 308 GTI, a quitté les locaux de la marque à Sochaux.

C’est un spécimen blanc, qui a déjà un propriétaire en attente, et ce n’est pas seulement la dernière des GTI chez Peugeot, mais aussi l’une des rares 308 GTI jamais produites avec le nouveau i-Cockpit (panneau numérique) reçu à dernière mise à jour de la gamme 308 – la production n’a démarré qu’en septembre 2020.

Et donc ça se termine, avec un masque et tout, ou ce n’était pas 2020, la saga GTI chez Peugeot. Et maintenant, qu’arrivera-t-il ensuite?

PSE, sportif à la siècle. XXI

PSE (Peugeot Sport Engineered) sont les initiales qui seront arborées par le plus sportif de Peugeot. Le premier que nous saurons sera le nouveau 508 PSE, déjà révélé sur les pages de 45secondes.fr, mais il y a déjà des projets pour plus, notamment une 308 PSE qui succédera à la 308 GTI.

On peut regretter la fin de l’acronyme GTI chez Peugeot, mais d’un autre côté, nous sommes reconnaissants que la marque française ait créé un nouvel acronyme pour identifier ses modèles plus performants, car ce seront des machines hautes performances assez différentes de celles que nous connaissions jusqu’à présent. Le futur PSE sera hybride brancher, c’est-à-dire qu’ils combineront des moteurs à combustion avec des moteurs électriques, garantissant les performances souhaitées.

La 508 PSE ouvre les hostilités avec 360 ch, avec au moins 300 ch pour la 308 PSE. Mais plus que ces chiffres plus généreux, l’essentiel est, comme la 308 GTI, de s’assurer que, quelle que soit la désignation choisie ou la manière d’atteindre les performances souhaitées, la dynamique précise et l’expérience de conduite passionnante sont maintenues … ou est-ce électrisant?