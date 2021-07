Guide : Assassin’s Creed Valhalla : Comment obtenir la nouvelle épée à une main, Skrofnung, et est-ce que cela vaut la peine d’être utilisé ?

Comment obtenir la nouvelle épée à une main dans Assassin’s Creed Valhalla ? Dans ce Guide Assassin’s Creed Valhalla, nous allons détailler Skrofnung, la première épée à une main du jeu. Nous vous expliquerons comment l’obtenir et si cela vaut vraiment la peine de l’utiliser au combat.

Sur cette page: Comment obtenir l’épée à une main dans Assassin’s Creed Valhalla L’épée à une main est-elle bonne dans Assassin’s Creed Valhalla ?

Comment obtenir l’épée à une main dans Assassin’s Creed Valhalla

Mettre la main (ou main, dans ce cas) sur Skrofnung est assez facile – il vous suffit de participer au festival saisonnier Sigrblot, qui se déroule en direct dans Assassin’s Creed Valhalla du 29 juillet 2021 au 19 août 2021.

Où trouver l’épée à une main

Skrofnung est disponible à l’achat en récompense dans la boutique du festival. Cela coûte 300 jetons de festival, que vous pouvez obtenir en accomplissant des activités et des quêtes secondaires dans le cadre du festival.

Quelle est la meilleure façon d’obtenir des jetons de festival ?

Accumuler 300 jetons ne prendra pas longtemps. Essayez-vous à toutes les activités du festival et vous devriez avoir suffisamment de jetons au moment où vous avez terminé (ou à peu près). Vous pouvez également parler à des personnages sur le terrain du festival qui pourraient avoir des quêtes secondaires pour vous. L’achèvement de ces quêtes vous rapporte également des jetons.

Mais si vous voulez juste obtenir la nouvelle épée à une main le plus rapidement possible, votre meilleur pari est probablement le nouveau tournoi. Dans le tournoi, vous choisissez une arme et vous affrontez trois rounds d’adversaires. Si vous êtes raisonnablement qualifié, cela ne devrait vous prendre que quelques minutes par course et vous obtenez environ 75 jetons par victoire en tournoi.

Il convient également de noter que pendant le tournoi, vous pouvez réellement essayer la nouvelle épée à une main par vous-même, bien que vous ne puissiez pas l’emporter avec vous une fois le tournoi terminé. Vous devrez toujours l’acheter dans la boutique du festival.

Pouvez-vous garder l’épée?



Oui, même après la fin du festival Sigrblot, vous pouvez garder Skrofnung, tant que vous avez pu l’acheter.

L’épée sera-t-elle disponible en dehors du festival ?

À l’heure actuelle, au moment où nous écrivons, nous ne savons pas avec certitude. Ubisoft a déjà fourni gratuitement des récompenses de festival aux joueurs, même après la fin des festivals. Il est possible que le développeur fasse de même avec cette épée à une main et les autres objets disponibles pendant le festival saisonnier de Sigrblot.

Mais, juste pour être sûr, nous vous recommandons de vous procurer l’épée pendant le festival.

L’épée à une main est-elle bonne dans Assassin’s Creed Valhalla ?

Vous avez donc Skrofnung, la première épée à une main ajoutée à Assassin’s Creed Valhalla – mais est-ce bon dans un vrai combat ?

Eh bien, nous sommes heureux d’annoncer que la réponse est oui – c’est vraiment très bien.

Les épées à une main ont un tout nouveau jeu de mouvements. Ils se balancent rapidement et semblent faire des dégâts décents. De plus, leurs combos semblent assez bien bloquer les adversaires, ce qui laisse peu de temps à vos ennemis pour réagir à votre assaut.

Les épées à une main ressemblent un peu à des haches barbus (les haches à une main), mais elles ont plus de portée. Dans l’ensemble, les épées à une main semblent être un type d’arme très bien arrondi.

Skrofnung lui-même est une très bonne arme. Lorsqu’il est entièrement mis à niveau, il a une statistique d’étourdissement étonnamment élevée, qui, associée à ses attaques rapides, le rend très efficace pour épuiser la jauge d’étourdissement de votre adversaire et l’ouvrir à un coup de grâce.

Sa rune est aussi assez bonne. Après avoir effectué une esquive, les dégâts de vos capacités augmentent pendant un court laps de temps. Pas mal du tout, surtout si vous aimez utiliser beaucoup de coups spéciaux.

D’autres épées à une main seront-elles ajoutées à Assassin’s Creed Valhalla ?

Oui, il a déjà été confirmé que d’autres épées à une main seront ajoutées à Assassin’s Creed Valhalla avec l’extension Siege of Paris, qui devrait sortir le 12 août 2021.

Découvrez notre immense Guide Assassin’s Creed Valhalla pour plus d’aide avec le jeu. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’équipement du jeu, nous avons également ce guide complet : Assassin’s Creed Valhalla : tous les ensembles d’armures et où les trouver.