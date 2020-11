Voici comment Park Shin Hye a gagné Kim Woo Bin en tant qu’ami malgré leur différence d’âge

En Corée, les enfants nés en janvier ou février ont pu entrer à l’école avec des enfants nés l’année précédente, et on les appelait «l’année rapide 0000».

Mais maintenant que la règle a été modifiée pour les personnes nées en 2003 et après, les enfants entrent à l’école dans leurs années respectives sans que les enfants nés en janvier ou février n’entrent à l’école un an plus tôt que les autres.

À la lumière du changement, Park Shin Hye et Kim Woo BinLa révélation passée de la façon dont ils sont devenus amis malgré leur âge différent a refait surface en ligne.

Depuis que Park Shin Hye est née en février 1990, elle est entrée à l’école avec des enfants nés en 1989.

D’un autre côté, Kim Woo Bin est né en juillet 1989, ce qui signifie qu’il a un an de plus, mais est entré à l’école la même année que Park Shin Hye.

Donc, en 2013, lorsque Park Shin Hye et Kim Woo Bin ont parlé dans une interview sur SBSde Soirée de divertissement télévisé pour le drame, Les héritiers, ils ont avoué être devenus amis, mais ce n’était pas facile.

Alors que Kim Woo Bin ne considérait pas Park Shin Hye comme un ami du même âge que quelqu’un qui avait vécu un conflit avec ceux nés en 1990, Park Shin Hye considérait Kim Woo Bin comme un ami depuis qu’ils sont entrés à l’école la même année.

Mais Park Shin Hye a convaincu Kim Woo Bin de devenir amie du même âge avec elle, et sa méthode est louable, c’est le moins qu’on puisse dire.

Dès qu’elle a fait pression sur Kim Woo Bin en demandant: « Voulez-vous m’appeler «Sunbae»? Ou voulez-vous être amis?«, Kim Woo Bin n’a pas hésité.

Selon Park Shin Hye, Kim Woo Bin a immédiatement accepté d’être ami.

Park Shin Hye a fait ses débuts en 2003 grâce à Lee Seung HwanMV de «Flower» tandis que Kim Woo Bin a fait ses débuts en 2008 en tant que mannequin.

Découvrez l’histoire complète de la façon dont les deux acteurs sont devenus amis ci-dessous: