Goldlewis Dickinson arrive dans la saison 1 de Guilty Gear Strive

Arc System Works annonce l’arrivée de Goldlewis Dickinson dans Guilty Gear Strive. Nouveau trailer avec tous ses mouvements et coups à base de cercueil.

Arc System Works a beaucoup d’imagination avec les personnages de son grand Guilty Gear Strive. Bien que j’aurais préféré l’arrivée du puissant Baiken, je ne déteste pas ce que je vois de Goldlewis Dickinson. Un homme qui met des hôtes avec un cercueil et avec des références à la zone 51 ?

Cet homme qui prend des coups énormes et qui est un tank très prudent, arrivera via DLC. Ce sera un personnage jouable pour lequel il faudra payer. Nous pouvons acquérir M. Goldlewis Dickinson avec le pass ou séparément. Dans ces cas, si vous avez l’intention d’obtenir tous les personnages de Guilty Gear Strive, achetez la passe très forte. Je sais qu’il y a beaucoup de gens réticents à payer des DLC, mais dans les jeux vidéo de combat, si vous ne voulez pas être laissé pour compte, vous devez passer par la case. Il y a encore des gens qui attendent l’édition GOTY de FighterZ.

Ci-dessous, vous avez la bande-annonce que Arc System Works a téléchargée sur sa chaîne. Le nouveau personnage sera disponible le 27 juillet pour les détenteurs du Season Pass. Si vous souhaitez l’acheter séparément, vous devrez attendre le 30 du même mois.

Coupable Gear

Le dernier jeu vidéo de combat des seigneurs et dames d’Arc System Works est l’un des plus beaux en mouvement. Bien que plus accessible que les autres jeux de la série, Guilty Gear Strive est tout de même plus technique que de nombreux jeux vidéo de combat. Depuis le lancement de la bêta, c’est un jeu vidéo qui nous frappe très fort. Vous pouvez voir des gameplays sur notre chaîne YouTube et des émissions en direct avec beaucoup de cumbia sur notre chaîne Twitch.