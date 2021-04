Saw 10 est en développement actif chez Twisted Pictures

La franchise Saw n’est pas encore terminée. Pas de loin. Le Jigsaw Killer reviendra car il a découvert que Scie 10 est déjà en développement actif chez Twisted Pictures. Ceci est particulièrement remarquable en tant que dernière entrée de la série, Spirale, n’a même pas encore été publié. Le film devrait cependant sortir en salles le mois prochain. Cela indique que le studio est confiant non seulement dans le film à venir, mais qu’il peut garder ce train sur les rails au-delà de la neuvième entrée.

Nouvelles de Scie 10 a fait surface pour la première fois dans une liste de production récente. Il a depuis été corroboré par plusieurs rapports. Twisted Pictures est répertorié, tout comme Atomic Monster, la société de production fondée par James Wan. La scie originale a été réalisée par Wan, il est donc logique d’impliquer son entreprise. D’autant plus que Wan a été crédité en tant que producteur sur tous les films jusqu’à présent. Tout comme le co-créateur James Whannell, qui a écrit l’original, qui a été publié en 2004. Lionsgate a distribué toutes les entrées précédentes de la série. Il va de soi qu’ils seraient également impliqués.

Les détails sont actuellement rares. Étant donné que Spirale: du livre de Saw cherche à revitaliser la série et à prendre les choses dans une direction différente, il est difficile de dire où les choses pourraient aller dans le projet Scie 10. Nous savons que John Kramer de Tobin Bell, alias Jigsaw, est mort dans le canon de la franchise. Bien qu’il ait réussi à faire un retour inattendu en 2017 Scie sauteuse, il reste à voir si Bell aura une présence dans Spirale. Encore une fois, cela rend difficile de spéculer sur la façon dont Jigsaw pourrait prendre en compte la prochaine suite.

Spirale, quant à lui, met en vedette Chris Rock et Samuel L. Jackson. Il voit Darren Lynn Bousman, qui a dirigé trois entrées précédentes dans la série, revenir à la barre. Le film se concentre sur le détective Ezekiel « Zeke » Banks (Rock) et son partenaire recrue (Max Minghella) qui prennent en charge une enquête sur des meurtres qui rappellent le passé horrible de la ville. Zeke devient involontairement piégé dans un mystère de plus en plus profond et se retrouve au centre du jeu morbide du tueur. Josh Stolberg et Pete Goldfinger ont écrit le scénario.

Peu de franchises de quelque nature que ce soit ont atteint dix entrées. Si la prochaine suite avançait, cela mettra Saw dans un air rare. Le rapide et le furieux, Hellraiser, Maître de la marionnette, vendredi 13, Star Trek et James Bond sont quelques-uns des autres qui ont eu au moins dix entrées au fil des ans.

Saw est arrivé en 2004 et est devenu un énorme succès, gagnant plus de 100 millions de dollars dans le monde contre un budget de production comparativement minuscule. Il a catapulté la carrière de James Wan et a lancé une franchise qui a généré huit suites et a gagné plus de 982 millions de dollars au box-office. Cette série était en sommeil depuis sept ans jusqu'à ce que la relance avec succès en 2017. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Production Weekly.

