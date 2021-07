L’extension de l’île Ghost of Tsushima Iki a des sanctuaires d’animaux où vous pouvez apprivoiser des singes, des chats et des cerfs

Comme si nous avions besoin de plus de raisons de nous enthousiasmer pour Ghost of Tsushima: Director’s Cut, le développeur Sucker Punch a confirmé que la nouvelle extension d’Iki Island abritera un certain nombre de sanctuaires pour animaux. Jin pourra visiter ces endroits paisibles et interagir avec la faune, qui comprend des chats sauvages, des cerfs et même des singes.

Jin peut jouer de la flûte pour calmer et apprivoiser les créatures, avant de s’installer pour une agréable séance de caresses. Ou deux. Ou trois. Apparemment, vous pouvez revisiter ces sanctuaires d’animaux aussi souvent que vous le souhaitez.

Le studio a publié plusieurs clips de gameplay sur Twitter, que nous avons intégrés ci-dessous. Nous nous sentons déjà plus détendus.

Jin pourra également visiter divers sanctuaires de cerfs à travers Iki. pic.twitter.com/eqpzWx4uV0— Ghost of Tsushima 🎮 Découpe du réalisateur 8/20 ! (@SuckerPunchProd) 21 juillet 2021

Les singes habitent également plusieurs sanctuaires ou peuvent être trouvés dans certaines sources chaudes locales. pic.twitter.com/nwYAawXmvJ— Ghost of Tsushima 🎮 Découpe du réalisateur 8/20 ! (@SuckerPunchProd) 21 juillet 2021

Iki Island s’annonce comme une extension attrayante, avec des détails sur l’histoire et une nouvelle bande-annonce qui apparaît plus tôt dans la journée. Allez-vous caresser autant d’animaux que possible le mois prochain ? Embrassez la nature dans la section commentaires ci-dessous.