Giancarlo Esposito anticipe son rôle dans « Far Cry 6 »

Après une longue carrière au cours de laquelle il a joué pour la plupart des rôles de soutien extrêmement poussés, l’acteur Giancarlo Esposito a finalement réussi au cours des dix dernières années à se forger un nom reconnaissable dans l’industrie du divertissement, notamment en développant certains des méchants les plus charismatiques à la télévision. .

De Gus Fring dans la série « Breaking Bad » à son interprétation du reste impérial Moff Gideon dans « The Mandalorian », maintenant Esposito se prépare à entrer dans le domaine des jeux vidéo avec « Far Cry 6 », où il incarnera Antón Castillo, un dictateur d’une petite nation latino-américaine.

Suite à la révélation de quelques vidéos montrant les graphismes et le gameplay de ce nouveau titre d’action-aventure, l’équipe d’Ubisoft a présenté l’opportunité à Giancarlo Esposito en personne d’accueillir des joueurs potentiels sur l’île lointaine des Caraïbes de Yara, offrant un aperçu de son interprétation de personnage. .

Esposito révèle Antón Castillo comme un homme à la personnalité cynique qui considère les forces de guérilla comme des «animaux de cirque sauvages», se moquant des efforts de la résistance alors qu’ils tentent de décimer sa force. Inutile de dire que chaque minute de cette nouvelle percée montre le charisme et le charme caractéristiques de la performance d’Esposito.

La saga « Far Cry » a été caractérisée depuis ses débuts par un large éventail de méchants charismatiques, et Antón Castillo ne semble pas faire exception. Malgré les controverses générées par la similitude évidente que le jeu présente avec des pays réels tels que Cuba ou le Venezuela, l’équipe d’Ubisoft a clairement indiqué que ces similitudes ne se limitent qu’à la section définie.

« Far Cry 6 » est actuellement l’un des jeux AAA les plus attendus de l’industrie. Le jeu a été officiellement annoncé l’été dernier, bien qu’il n’y ait aucune certitude quant à son lancement, en raison de complications causées par la pandémie. Il sera disponible sur PlayStation 4 et 5, ainsi que sur Xbox One et Series X/S à partir du 7 octobre prochain.