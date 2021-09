L’histoire de l’occultisme arrive sur Netflix : pourquoi elle deviendra votre préférée

Pour les amateurs d’horreur, il n’y a rien de plus encourageant que de proposer de voir quelque chose de différent, en dehors de la voie traditionnelle. C’est plein de cinéastes avec de grandes idées et à petit budget, qui font tout leur possible pour cacher leur manque d’argent et obtenir d’excellents résultats. Un des beaux exemples de cette pratique est



Histoire de l’occulte



, qui à partir du 15 octobre sera disponible sur



Netflix



dans le cadre de leur catalogue.

Histoire de l’occulte



est un film d’horreur écrit et réalisé par l’Argentin



Cristian Ponce



, qui a fait une belle tournée de festivals comme le



Marche du Film au Festival de Cannes



et le



Fête de Sitges



, ainsi qu’il a également été observé au Portugal, en Angleterre et en Italie. Partout, il fit grande impression et attira l’attention de l’un des géants du monde.



Diffusion



, qui a pour la deuxième fois contacté le réalisateur et a acquis les droits de distribution.

Le film se déroule dans un univers alternatif où le président argentin est dénoncé pour corruption. L’incitation tient au fait que derrière tout le scandale politique, il y a une secte qui pratique la magie noire et qui pourrait être complètement incarnée dans la classe politique du pays. A partir de là, un groupe de journalistes à l’origine de l’émission télévisée emblématique « 60 Minutes Before Midnight » fera tout son possible pour démasquer la situation.

Selon



Maquereau



, le film a de grandes influences de classiques comme



Tous les hommes du président



et



Les fichiers X



, qui sont évidents. Le réalisateur a expliqué en dialogue avec



Realpolitik



Que le film



« Combine enquête journalistique et terreur »



. De plus, il a évoqué le détail technique le plus important de son film, l’idée de raconter toute son histoire en noir et blanc, et a assuré :



« J’aime travailler avec une basse définition d’image, surtout dans ce genre, qu’il faut se forcer, aiguiser son regard pour comprendre ce qui se passe »



. Vous pouvez voir la bande-annonce du film sous ces lignes.

The Kirlian Frequency, le travail de Ponce qui est déjà sur Netflix



Avant



Histoire de l’occulte



atteint



Netflix



, ceux qui souhaitent connaître le travail de



Cristian Ponce



peuvent profiter de leur série animée



La fréquence Kirlian



. Également encadré dans le genre de l’horreur, avec des influences claires de



Les fichiers X



, c’est une série anthologique qui a pour axe la ville fictive de



Kirlian



et une radio qui émet à partir de là pour raconter les mythes et légendes les plus étranges du lieu.

La première saison est complète sur la plateforme, avec des histoires qui ne durent pas plus de dix minutes. Il y a cinq épisodes au total qui montrent des histoires avec des loups-garous et des sorcières, pour ne citer que quelques exemples. Le deuxième volet est composé, pour l’instant, de trois épisodes, que l’on peut voir gratuitement sur



Youtube



.