6 personnages inquiétants créés par Stephen King

Plus qu’un auteur, Stephen King est un phénomène culturel dont l’imagination a généré certaines des histoires d’horreur et de mystère les plus populaires et référencées de la seconde moitié du 20e siècle, qui présentent souvent une vision déformée de la valeur de l’être humain. comme cela, il peut facilement être corrompu, soit par les forces des ténèbres, soit par sa simple soif de pouvoir.

Une partie de la grande popularité avec laquelle Stephen King jouit toujours d’une grande popularité est que, pendant un peu plus de quarante ans, ses histoires ont servi de source d’inspiration pour d’innombrables films et séries télévisées qui nous ont permis de nous présenter à sa diversité de héros. et les terribles méchants auxquels ils sont confrontés, dont nous avons fait une brève sélection des plus troublants jusqu’à présent.

Margaret White (Carrie)

Comme si être constamment harcelée et taquinée par ses camarades de lycée ne suffisait pas, Carrie White doit rentrer à la maison et continuer ses tourments aux mains de Margaret, sa mère. King a une grande aversion pour le fanatisme religieux extrême, et cet ouvrage en est la preuve.

Margaret White est une femme qui a une grande aversion pour sa fille, car c’est le produit d’avoir « succombé au péché » avec son mari, forçant la pauvre adolescente à s’enfermer dans le placard et à prier pour son âme.

Henry Bowers (Il)

Pour un roman dans lequel un être surnaturel semi-immortel se nourrit de la peur des enfants qu’il assassine de la manière la plus cruelle imaginable, Stephen King précise que la ville de Derry compte des méchants d’origine humaine qui rivalisent facilement avec Pennywise. .

Henry Bowers est un adolescent qui a adopté des comportements qui frisent la sociopathie de son père, un policier extrêmement violent et abusif avec sa famille. Bowers a tourmenté le « Losers Club » tout l’été juste pour le trouver amusant, et cela le conduirait à devenir (involontairement) un futur homme de main de la créature qui habite la ville.

Annie Wilkes (La misère)

Stephen King a un jour noté qu’il avait écrit « Miserý » comme une allégorie de sa lutte contre sa propre dépendance à la drogue, qu’il a donnée sous forme humaine sous le nom d’Annie Wilkes, une infirmière robuste qui a eu la chance de rencontrer Paul Sheldon, son écrivain préféré, quand il subit un accident dans les montagnes.

Wilkes est un personnage très instable dont on ne sait jamais la prochaine réaction. Parfois tendre et serviable, alors qu’elle se révèle parfois en colère et irrationnelle, forçant Paul à continuer d’écrire sa saga littéraire préférée.

Percy Wetmore (Le Mille Vert)

Semblable à Bowers, Percy est un policier qui aime faire souffrir les autres. En fait, c’est la seule raison pour laquelle il est gardien de sécurité dans une prison, un endroit où il exerce une main lourde et cruelle sur ses détenus. Sa cruauté est si grande qu’il a saboté l’exécution d’un homme afin de la rendre plus longue et douloureuse.

L’Homme en noir (Divers)

Randall Flagg, Walter o’Dim, Marten Broadcoat. Ce sont tous des noms apportés par le même homme (si on peut encore l’appeler ainsi). The Man in Black est un personnage qui a joué un rôle important dans le métaverse créé par King autour de « The Dark Tower », son ambitieuse saga fantastique dont on pense qu’un volume final est toujours en attente (sa publication s’est terminée en 2004 ).

Principalement associé à son identité de Randall Flagg grâce à « The Stand », l’épopée post-apocalyptique considérée comme l’une de ses meilleures apparitions littéraires. Cet individu est un puissant émissaire sorcier du « Crimson King », une entité interdimensionnelle qui cherche à s’emparer de tous les plans d’existence.

Samuel Norton (La Rédemption Shawshank)

Le directeur corrompu du pénitencier de Shawshank n’est peut-être pas un homme doté d’une grande force physique ou de pouvoirs surnaturels intimidants, mais il est certainement quelqu’un à craindre. Norton est quelqu’un qui a réussi à faire face à sa vie en danger et à faire chanter tout le monde autour de lui. Un homme sans scrupules qui réussit à s’en sortir peu importe combien il doit piétiner en chemin.