Tous ces clones WhatsApp contiennent des chevaux de Troie : ne les téléchargez pas pour votre bien

in

GBWhatsApp, OBWhatsApp et WhatsApp Plus cachent un cheval de Troie pour Android dont la mission est de détourner les notifications d’autres applications pour voler vos informations privées.

WhatsApp est le client de messagerie le plus utilisé au monde avec plus de 2 000 millions d’utilisateurs actifs par moismais cette popularité comporte également certains risques, car les cybercriminels en profitent pour inclure des logiciels malveillants dans certains mods ou clones de l’application appartenant à Meta qui promettent une plus grande personnalisation, mais mettent vos données personnelles en danger.

C’est pourquoi nous parlons aujourd’hui de trois clones WhatsApp contenant des chevaux de Troieque vous ne devriez pas télécharger pour votre propre bien.

Si vous avez installé l’un de ces clones WhatsApp, désinstallez-le dès que possible !

Un récent rapport sur l’activité des logiciels malveillants sur les appareils mobiles en janvier 2022 par Dr. Web révèle que trois clones de WhatsApp, GBWhatsApp, OBWhatsApp et WhatsApp Pluscachez un cheval de Troie appelé Android.Spy.4498 dont la mission est détourner les notifications d’autres applications pour voler vos données et votre argent.

Ces 15 applications avec des milliers de téléchargements contiennent des logiciels malveillants qui peuvent voler vos données et votre argent

En interceptant les notifications d’autres applications, ce logiciel malveillant contourner la vérification en deux étapescar cela se fait normalement par SMS.

De plus, une autre des caractéristiques de ce cheval de Troie est celle de télécharger des applications pour les utilisateurs à installerse faisant passer pour une mise à jour d’une autre application que vous avez déjà installée, mais avec un dialogue totalement différent.

Si vous avez cette application sur votre mobile, vous devez la supprimer au plus vite : elle peut voler votre compte Facebook

La meilleure mesure que vous pouvez prendre pour empêcher votre mobile Android d’être infecté par un cheval de Troie est ne téléchargez pas d’applications en dehors du Google Play Storecar la grande majorité des applications malveillantes, comme tous ces clones de WhatsApp, vous devez télécharger à partir d’une autre sourcecar ils ne passent pas les contrôles de sécurité de l’App Store de Google.

Rubriques connexes: Whatsapp

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂