Comment connecter le contrôleur DualSense de la PS5 à un mobile Android

Le contrôleur PlayStation 5 DualSense est compatible avec Android: vous pouvez donc le connecter et l’utiliser avec votre mobile.

Si vous avez déjà acheté votre Playstation 5 ou envisagez-vous de le faire, et vous utilisez également un mobile Android, que vous savez que vous pourrez tirer beaucoup plus de nouvelle télécommande DualSense que vous ne l’imaginiez au début.

Parce que le contrôleur PS5 est entièrement compatible avec Android, et peut être utilisé pour jouer à certains des meilleurs jeux mobiles disponibles aujourd’hui. Pour cela, il vous suffit connectez la télécommande à votre téléphone en suivant les étapes que nous vous expliquerons dans ce guide.

1. Activez Bluetooth sur votre mobile Android

Pour connectez la télécommande DualSense à notre mobile Android nous recourrons à la connectivité Bluetooth.

Nouvelles fonctionnalités de la télécommande de Sony Bluetooth 5.1, mais cela ne signifie pas que votre mobile doit inclure cette technologie: pratiquement toutes les versions de Bluetooth sont prises en charge.

Par conséquent, en premier lieu Accédez à la section des connexions des paramètres de votre mobile et activez Bluetooth pour préparer l’appareil avant de poursuivre le processus de couplage.

2. Mettez le contrôleur en mode de couplage

Avec Bluetooth déjà activé sur le mobile, il est temps de procéder à la connexion avec la télécommande. Pour ce faire, vous devez mettre le DualSense en mode d’appairage.

Comment ça se fait? Très facile: maintenez enfoncés les boutons PlayStation et «Partager» simultanément jusqu’à ce que le voyant de la télécommande commence à clignoter en bleu.

3. Connectez le contrôleur PS5 au mobile

Maintenant, il suffit de retourner sur le mobile et, dans le menu Bluetooth, rechercher des appareils disponibles pendant que le voyant de la télécommande clignote.

Une fois à l’intérieur, attendez que le contrôleur DualSense apparaisse dans la liste des appareils Bluetooth disponibles et appuyez dessus pour établir la connexion.

Si tout s’est bien passé, la télécommande aura été connectée et son voyant cessera de clignoter pour rester bleu fixe. Maintenant vous pouvez utilisez le contrôleur PS5 sur votre mobile Android pour jouer.

Il convient de mentionner que, bien que Il est également possible de connecter le contrôleur PS5 DualSense à un mobile Android via USB, cette méthode de connexion peut entraîner des problèmes de stabilité. Par conséquent, nous vous recommandons de vous connecter via Bluetooth sans fil.

