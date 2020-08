Future Games Show: Date de sortie de Song of Horror révélée

Song of Horror est un titre d’horreur qui est apparu sur PC en octobre de l’année dernière, et il l’a fait en bénéficiant de critiques remarquables et exceptionnelles de la presse et de ses utilisateurs., confirmant ainsi tout ce que ses développeurs ont promis: Song of Horror grâce à sa difficulté et à son atmosphère complètement oppressante, oppressante et constante n’est pas un titre pour tous les publics. Préparez-vous à ressentir la peur dans votre chair car le jeu Protocol Games arrivera très bientôt sur Xbox One.

Le titre tissera son histoire autour du célèbre écrivain Sebastian P. Husher, qui a disparu avec toute sa famille. Une fois que cela se produisait et avec une inquiétude et une nervosité inhabituelles, le rédacteur en chef de l’auteur envoyait un de ses assistants chez lui pour le chercher, mais il n’est jamais revenu…, dissolvant tout espoir de les retrouver tous les deux. Mais ces disparitions n’ont été rien de plus que l’étincelle qui a déclenché une série d’événements qui vont bientôt révéler une terrible réalité, c’est-à-dire qu’une entité sombre et innommable, connue sous le nom de Présence, est responsable de ces actes et cache plus d’un sombre secret.

Song of Horror arrive sur Xbox One le 29 octobre

De cette façon, Song of Horror offre une véritable expérience d’horreur. Notre ennemi sera une entité surnaturelle connue sous le nom de Présence et qui sera contrôlé par une IA avancée qui s’adapte à vos actions et décisions. Ceci, ajouté à sa difficulté et à son atmosphère susmentionnées, vous fera ressentir la terreur comme jamais auparavant dès que cette créature d’un autre monde répondra à vos schémas de jeu et vous poursuivra de manière inattendue, vous ne saurez jamais comment elle va vous chasser ou mettre votre vie en danger. Tout cela garantit que le jeu offre une expérience unique pour chaque joueur, et non un titre axé sur une série d’événements programmés.

Song of Horror arrive sur consoles le 29 octobre, prêt à nous faire peur lors des froides nuits d’hiver. Si, en revanche, vous préférez y jouer sur PC, vous l’avez déjà disponible sur Steam au prix de 29,99 €. Et toi, es-tu prêt à faire face Présence?