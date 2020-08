Le calendrier d’urgence F1 apporte un mini parcours: le record du tour de Niki Lauda tremble énormément

Dans la saison de crise 2020, la Formule 1 improvise pour remplir son calendrier. Après des doubles packs en Autriche et en Grande-Bretagne, il y aura également deux courses à Bahreïn – sur des tracés de piste différents. En conséquence, un disque prétendument impossible de Niki Lauda de 1974 est en train de trembler.

Le record établi par Niki Lauda lors des qualifications pour le Grand Prix de France le 6 juillet 1974 a aujourd’hui 46 ans. L’Autrichien a assuré la première place sur la grille sur le circuit de Dijon. Son temps à l’époque: 58,790 secondes. Jamais auparavant dans l’histoire de la Formule 1 un pilote n’avait réalisé un tour plus rapide. Mais ce record, que Lauda a établi dans la Ferrari à l’époque, devrait tomber en décembre. Ensuite, la classe reine visitera Bahreïn deux week-ends consécutifs (29 novembre et 6 décembre) – et s’écartera du parcours habituel du Grand Prix pour la deuxième course dans l’État insulaire et utilisera une version de piste nettement plus courte.

“Nous avons examiné les différentes options possibles pour un tracé alternatif à Bahreïn”, a déclaré le directeur sportif de Formule 1 Ross Brawn: “Le parcours extérieur sera un nouveau défi pour les équipes et offrira aux fans des vitesses élevées et des temps au tour courts. ” Les simulations montrent qu’un temps inférieur à 55 secondes sera probablement nécessaire pour démarrer la position un. Car en se passant du secteur médian sinueux, ce parcours alternatif se compose principalement de lignes droites – et avec une longueur de 3,543 kilomètres, il est également presque deux kilomètres plus court.

Cela peut paraître spectaculaire à première vue, d’autant plus que 87 tours sont prévus, à peine une course est aussi longue. Cependant, il présente également des inconvénients évidents. Le parcours de 3,289 kilomètres à Dijon a été modifié et prolongé après le record de Lauda. En raison du court temps record, il n’y avait pratiquement pas de déplacements gratuits, presque toutes les voitures étaient bloquées dans la circulation et le dernier John Watson était à plus de quatre tours du vainqueur Ronnie Peterson. Au vu de cela, la Formule 1 s’est alors principalement appuyée sur des pistes où les temps étaient bien supérieurs à une minute pour égaliser le peloton.

Mais maintenant, un tel scénario menace avec peu de piste libre et de nombreux tours, y compris sur le circuit international de Bahreïn. Cependant, compte tenu du calendrier qui a été nouvellement établi en raison de la nécessité de la pandémie corona avec un total de 17 au lieu des 22 courses initialement prévues, la Formule 1 l’accepte. Des doubles événements comme à Bahreïn ont déjà eu lieu à Spielberg, en Autriche, et à Silverstone, en Grande-Bretagne, mais là sans changement de parcours. Et donc le bilan de Laudas, décédé en mai 2019 à l’âge de 70 ans, sera presque certainement bientôt de l’histoire.