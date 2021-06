Une théorie TikTok reliant la vidéo Good 4 U d’Olivia Rodrigo à The Princess Diaries est devenue virale.

Les fans d’Olivia Rodrigo sont convaincus que sa vidéo ‘Good 4 U’ contient un œuf de Pâques secret de Joshua Bassett et il vérifie.

Si vous n’avez pas entendu « Good 4 U », où étiez-vous ? Après avoir battu des records avec son premier single ‘Drivers License’, Olivia Rodrigo récidive avec ‘Good 4 U’. Non seulement le hit a dominé les charts au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais il a également été diffusé plus de 200 millions de fois sur Spotify en ligne. Les gens ne peuvent pas en avoir assez de la rupture définitive de 2021.

Maintenant, une théorie virale de TikTok a souligné qu’il semble y avoir un œuf de Pâques sauvage de Joshua Bassett dans le clip.

LIRE LA SUITE: Olivia Rodrigo sort-elle un album intitulé Sweet ? La théorie expliquée

Les fans d’Olivia Rodrigo pensent que sa vidéo Good 4 U contient un œuf de Pâques sauvage de Joshua Bassett. Photo : Kevin Winter/Getty Images, Geffen Records

Les fans d’Olivia Rodrigo sauront déjà qu’elle serait sortie avec elle Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série co-vedette Joshua Bassett. On raconte alors qu’il a rompu avec elle et a commencé à sortir avec l’actrice de Disney Sabrina Carpenter. De nombreux fans pensent que « Good 4 U » a été inspiré par la séparation avec plusieurs chansons du nouvel album numéro 1 d’Olivia. Aigre.

Cependant, vous avez peut-être manqué un œuf de Pâques dans le clip de « Good 4 U ». TikToker @giselelizbth est récemment devenu viral sur la plateforme avec une vidéo reliant « Good 4 U » à Le journal d’une princesse. Dans son TikTok, Gisele montre que l’uniforme de pom-pom girl d’Olivia est littéralement identique à ce que porte la pom-pom girl Lana Thomas dans le film emblématique d’Anne Hathaway.

Gisele souligne ensuite que l’ex-petit ami de Lana dans le film s’appelle Josh Bryant et Josh, comme agendas princesse les fans s’en souviendront, est un fuckboy total. En dépit d’être un « clone de Backstreet Boy » attrayant, il est obsédé par lui-même et utilise Mia pour la publicité.

Étant donné que Josh est l’abréviation de Joshua, les fans pensent que le lien est utile et Olivia compare Joshua à Josh.

Tout comme son idole Taylor Swift, Olivia a déjà montré qu’elle aimait donner des œufs de Pâques aux fans, il y a donc suffisamment de preuves pour suggérer que ce n’est pas juste une coïncidence.

Qu’est-ce que tu penses? La tenue est-elle un œuf de Pâques ?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂