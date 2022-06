Fortnite x Naruto : une nouvelle collaboration nous permettra d’incarner Itachi Uchiwa

Plus de contenu de »Naruto » viendra à »Fortnite ». Le populaire jeu vidéo de tir multijoueur Jeux épiques a confirmé sur son blog qu’il collaborera avec la populaire franchise créée par Masashi Kishimoto. Auparavant, il y avait eu une collaboration animée avec le jeu vidéo ajoutant Naruto, Sasuke et Sakura disponibles à l’achat dans la boutique « Fortnite ».

Les joueurs pourront désormais ajouter d’autres membres de l’histoire épique de ninja à leur liste de personnages, y compris la version adulte de la femme de Naruto, Hinata Hyuga, ainsi que le méchant de l’arène devenu héros, Gaara. Cependant, la star de cette nouvelle collaboration sera Itachi Uchiha, le frère aîné de Sasuke qui aura deux skins différents disponibles : l’uniforme Anbu black ops qu’il portait la nuit où il a assassiné le reste du clan Uchiha, et les robes emblématiques Anbu. qu’il portait après être devenu voyou.

Vous pourriez également être intéressé par : Fortnite Saison 3 : toutes les modifications apportées au jeu

Pour ne pas être en reste, les membres de l’équipe 7, ainsi que leur mentor, Kakashi, reviendront également dans le jeu pour proposer des quêtes qui permettront aux joueurs de gagner de l’XP et de débloquer de nouvelles zones sur le thème de Naruto, y compris la vallée finale où Naruto et Sasuke ont tenu leur dernier duel culminant et un espace dans l’esprit de Naruto où les joueurs peuvent rencontrer Kurama, la bête à neuf queues.

De plus, les joueurs pourront débloquer ou acheter de nouveaux équipements de la série anime et manga, tels que des skins Anbu, des armes à peau d’Akatsuki et un sac à dos qui ressemble à la gourde de sable de Gaara.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Meilleur anime court-métrage à regarder en un week-end

»Naruto » a été créé en 1999 par Masashi Kishimoto, racontant l’histoire d’un jeune garçon qui est boudé par son peuple pour la bête dangereuse enfermée dans son corps, mais qui rêve de gagner leur respect en devenant le Hokage, le ninja le plus fort dans le village. Le manga a été adapté en deux séries animées distinctes, le Naruto original et sa suite après le saut dans le temps Naruto Shippuden.

La nouvelle collaboration « Naruto » et « Fortnite » sera disponible à partir du 23 juin et se poursuivra jusqu’au 7 juillet.