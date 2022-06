The Umbrella Academy : Combien de saisons aura la série Netflix ?

Netflix

La Umbrella Academy est revenue sur Netflix avec sa troisième saison, mais les fans se demandent s’il y aura plus dans l’histoire. Y a-t-il des projets pour la série dans le futur ?

©NetflixThe Umbrella Academy : Combien de saisons aura la série Netflix ?

Après presque deux ans d’attente, L’Académie des Parapluies retourné au service de streaming Netflix avec sa saison 3, qui plaît déjà à ses fans. L’histoire a été reprise de manière formidable, selon l’avis des critiques, nous pourrions donc être confrontés au meilleur épisode d’épisodes à ce jour. Entre-temps, la question de l’avenir de la série s’est posée : Combien y en aura-t-il encore ?

Les nouveaux chapitres se concentrent sur les membres de l’Umbrella Academy après avoir arrêté la fin du monde en 1963, convaincus qu’ils ont empêché l’apocalypse et réparé la chronologie une fois pour toutes. Mais ils se rendent compte que certaines choses ont changé et l’Académie Sparrow apparaît, avec laquelle ils se heurtent immédiatement dans un combat violent qui sera le moindre des soucis pour les deux parties, car ils devront faire face à des défis, des pertes et des surprises pour retourner à leur pré-apocalyptique.

+Ce que l’on sait de l’avenir de The Umbrella Academy

Comme d’autres productions audiovisuelles, le programme créé par Steve Blackman et basé sur les bandes dessinées homonymes de Gerard Way et Gabriel Bá, a connu des difficultés en raison de la pandémie de coronavirus et les délais ont été prolongés plus que prévu. Cependant, ils ont réussi à réaliser la troisième partie, bien qu’une réflexion ait été générée sur ce qui arrivera à l’émission à partir de maintenant.

Ce que nous savons, en voyant la nouvelle saison, c’est qu’il y a du matériel pour continuer à s’adapter et cela laisse un cliffhanger pour avoir une nouvelle histoire avec des personnages bien connus, donc il pourrait y avoir au moins deux versements supplémentaires. Pour le moment, aucun mot officiel de Netflix l’a confirmé et le public attend un renouveau qui arrivera sûrement, puisqu’il s’agit de l’une des fictions en streaming les plus populaires et qu’elle a encore plus à donner.

Les délais de la plate-forme sont généralement de 28 jours pour prendre la décision, mais dans ces cas d’une série de la taille qui est L’Académie des Parapluies, il pourrait y avoir des nouvelles dans les semaines à venir. S’ils sont renouvelés pour une quatrième saison, les acteurs reviendraient sur le plateau d’enregistrement cette année afin de créer les nouveaux épisodes en 2023.

