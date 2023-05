Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem est inspiré de Stand by Me & Lady Bird, nouvelle image publiée

Le réalisateur Jeff Rowe a comparé Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem aux classiques nominés aux Oscars Soutenez-moi et Dame Oiseau… mais avec des tortues ninja ajoutées, bien sûr. S’adressant à Empire, qui a également dévoilé une nouvelle image de la sortie animée, Rowe a offert un aperçu supplémentaire de la façon dont Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem sera « le film ultime sur le passage à l’âge adulte ».





« Nous voulions que ce soit comme Stand By Me et Lady Bird. Mais, vous savez, avec les Tortues Ninja.

Prêt à jouer un jeune casting de nouveaux talents, le fait que les tortues ninja mutantes soient des adolescents jouera un grand rôle dans l’intrigue de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Comme l’explique Jeff Rowe…

« Ils ont beaucoup de cette confiance inauthentique que les adolescents ont : quand vous êtes un adolescent, vous ne savez rien de mieux, alors vous fonctionnez avec ce sentiment exagéré de » Nous pouvons tout faire ! »

Décrire une vision aussi précise de la vie d’adolescent est quelque chose que les producteurs et co-scénaristes Seth Rogen et Evan Goldberg ont déjà fait, le couple canalisant leurs propres expériences d’adolescent dans la comédie à succès de 2007. Super mal. Et, selon Rowe, c’est grâce à l’implication de Rogen et Goldberg que cette dernière itération du Tortues Ninja Teenage Mutant est tellement authentique.

« C’est quelque chose qui [they] sont grands à. Cette super mauvaise chose où ils sont meilleurs amis, mais ce sont des perdants qui se moquent les uns des autres, mais vous ne doutez jamais une seconde qu’ils s’aiment vraiment.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem devrait débarquer dans les salles en août

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem reprend avec les frères après des années à l’abri des humains. Donatello, Michelangelo, Leonardo et Raphael ont entrepris de gagner le cœur des New-Yorkais et d’être acceptés comme des adolescents normaux grâce à leurs actes héroïques. La nouvelle amie des tortues, April O’Neil, les aide également dans leurs actes en leur faisant affronter un mystérieux syndicat du crime, mais elles ont rapidement des ennuis lorsqu’elles sont confrontées à une armée de mutants.

Basé sur les personnages de bandes dessinées créés par Kevin Eastman et Peter Laird, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem agit comme un redémarrage pour le Tortues Ninja Teenage Mutant franchise et présente un casting de stars dirigé par Micah Abbey dans Donatello, Nicolas Cantu dans Leonardo, Brady Noon dans Raphael, Shamon Brown Jr. dans Michelangelo et Ayo Edebiri dans April O’Neil. Le reste de la distribution comprend John Cena dans Rocksteady, Seth Rogen dans Bebop, Giancarlo Esposito dans Baxter Stockman et Jackie Chan dans Splinter, ainsi que des apparitions de Hannibal Buress, Rose Byrne, Ice Cube, Natasia Demetriou, Post Malone, Paul Rudd. , et Maya Rodolphe.

Réalisé par Jeff Rowe dans son premier long métrage et co-réalisé par Kyler Spears, à partir d’un scénario de Rowe, Seth Rogen, Evan Goldberg, Dan Hernandez et Benji Samit, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem fera ses débuts au Festival international du film d’animation d’Annecy le 12 juin 2023.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem sortira ensuite en salles aux États-Unis le 4 août 2023.