Le réalisateur de la popstar Akiva Schaffer dit « Ne jamais dire jamais » à une suite du faux documentaire d’Andy Samberg

Réalisateur et membre de The Lonely Island Akiva Schaffer a taquiné le potentiel d’une suite au faux documentaire d’Andy Samberg, Popstar : ne s’arrête jamais, ne s’arrête jamais. La comédie, qui trouve Samberg en tant qu’icône pop en difficulté Conner4Real, a suscité une sorte de culte au fil des ans, beaucoup se demandant si nous verrons Pop star 2. S’adressant à Variety, Schaffer a évoqué l’idée d’un suivi et a même potentiellement donné Pop star 2 un titre involontairement…

« Je dirais, ne jamais dire jamais. Il n’y a aucune raison de ne pas le faire, mais je ne peux pas mentir et dire que nous avons préparé quelque chose. Mais il n’y a aucune raison pour que cela n’existe pas. »

Si Schaffer admet que rien n’est actuellement en cours d’élaboration, il déclare que l’idée d’une suite est certainement une possibilité (et elle pourrait désormais tout simplement s’intituler Popstar : ne jamais dire jamais). La première Popstar : ne s’arrête jamais L’arrêt commence avec le trio pop Conner (Andy Samberg), Owen (Jorma Taccone) et Lawrence (Akiva Schaffer), devenus célèbres après avoir lancé leur album de rap. Mais Connor abandonne le groupe pour former une carrière solo et est obligé de voir son statut de célébrité s’effondrer après l’échec du projet.

Pop star a reçu des critiques positives de la part des critiques, beaucoup louant l’utilisation du style faux documentaire et l’approche satirique du film envers la célébrité et le monde de la musique. Malgré cela, Pop star n’a réussi à rapporter qu’un peu plus de 9 millions de dollars, et n’a donc pas réussi à respecter son budget de 20 millions de dollars. Depuis sa sortie cependant, le film a développé un culte, avec le nouvel amour pour Popstar : ne s’arrête jamais Arrêter de conduire beaucoup à demander une suite.

Ainsi, bien qu’il n’y ait encore rien de concret en place pour un Pop star 2il semble qu’Akiva Schaffer garde l’esprit ouvert et serait prêt à revenir pour plus si la bonne opportunité se présentait.

Le public est susceptible de voir une suite à Chip ‘n Dale: Rescue Rangers avant d’en voir un à Popstar

En parlant de suites, le réalisateur Akiva Schaffer a récemment dirigé le redémarrage réussi Tic et Tac : Rescue Rangers pour Disney+. Le film suit le duo Disney bien-aimé Chip and Dale qui vit maintenant parmi les dessins animés et les humains dans le Los Angeles moderne. Cela fait des décennies que leur série télévisée à succès a été annulée, et Chip (exprimé par John Mulaney) a succombé à une vie de domestique de banlieue en tant que vendeur d’assurances. Dale (exprimé par Andy Sandberg), quant à lui, a subi une intervention chirurgicale CGI et travaille sur le circuit des conventions nostalgiques, désespéré de revivre ses jours de gloire.





Lorsqu’un ancien compagnon de casting disparaît mystérieusement, Chip et Dale doivent réparer leur amitié brisée et affronter à nouveau leurs personnages de détective Rescue Rangers pour sauver la vie de leur ami.

Tic et Tac : Rescue Rangers a reçu des critiques élogieuses lors de sa première le mois dernier, beaucoup louant la méta-approche du monde de Disney et de l’animation. Talk s’est déjà tourné vers une suite, l’écrivain Doug Mand disant qu’ils « ont des idées » et qu’il y a plus d’histoire à raconter. « Je dirais que, et pas seulement un écrivain éhonté, une prise d’argent ou quoi que ce soit, nous pensons qu’il y a beaucoup plus à dire dans le monde que nous avons commencé à jouer dans ce film », a-t-il déclaré. « Et que nous n’avons fait qu’effleurer la surface des deux personnages que nous voulons explorer et des histoires pour les personnages qui sont actuellement dans le film. »





Tic et Tac : Rescue Rangers est désormais disponible sur Disney+.