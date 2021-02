Comment débloquer et fabriquer le haut fourneau à Valheim

Le métal noir est l’un des meilleurs niveaux d’objets de fin de partie à Valheim; cependant, pour fabriquer le matériel, vous devrez faire un long voyage qui implique la fabrication d’un haut fourneau.

Comment faire un haut fourneau à Valheim

En bref, pour débloquer la fabrication d’un haut fourneau à Valheim, vous devrez d’abord créer une table artisanale, et pour la débloquer, vous devrez vaincre le quatrième boss, Moder. Une fois la table artisanale construite et déverrouillée, vous pouvez ensuite fabriquer un haut fourneau avec les éléments suivants ci-dessous.

Comment débloquer un haut fourneau à Valheim

Cela dit, avant de pouvoir fabriquer un haut fourneau, vous devrez le déverrouiller en construisant une table artisanale; voici comment faire cela et plus encore.

Pour débloquer une table artisanale, vous devrez vaincre le quatrième boss à Valheim; vous devrez d’abord l’invoquer en rassemblant un total de trois œufs de dragon, qui, si vous ne le saviez pas déjà, se trouvent sur les plus hauts sommets du biome de la montagne. Mais avant de vous rendre là-bas, assurez-vous d’emporter des vêtements chauds ou de préparer de l’hydromel givré car le temps froid là-haut vous tuera.

Après avoir obtenu tout cela, vous devrez également trouver le sanctuaire des modeurs, qui se trouve généralement en haut d’une montagne. Mais pour trouver l’emplacement exact, nous vous recommandons de rechercher des ruines dans le biome de la montagne pour une tablette runique qui révèle l’emplacement. Une fois que vous avez trouvé l’emplacement, jetez un total de trois œufs à l’intérieur de l’autel, et vous invoquerez Moder; mais pour vaincre Moder, nous vous recommandons de faire ce qui suit.

Construire un abri à proximité pour stocker des biens utiles et réapparaître si vous mourez; vous voudrez également un feu de camp pour obtenir le buff reposant.

Emportez beaucoup d’hydromel santé et d’aliments comme des saucisses et des ragoûts.

Avoir au moins une armure de fer ou de loup, avec une cape de lox ou de loup pour lutter contre le froid; si vous ne l’avez pas encore, nous vous recommandons fortement de préparer de l’hydromel givré.

Utilisez le terrain à votre avantage, cachez-vous derrière les arbres et les rochers, et tirez volée après volée de flèches sur le dragon.

Faites au moins un arc de dragur ou de chasseurs et utilisez des flèches d’obsidienne.

Une fois que vous avez vaincu Moder, vous obtiendrez un objet appelé larme de dragons; vous pouvez l’utiliser pour fabriquer la table artsian, qui à son tour vous permettra de fabriquer le haut fourneau. Après avoir fabriqué le haut fourneau comme nous l’avons décrit précédemment dans ce guide, vous pourrez fondre des métaux comme le fer, le cuivre et l’étain à un rythme plus rapide que la fonderie et utiliser moins de charbon pour cela.

Pour en savoir plus Valheim, Chez PGG, nous vous avons couvert avec une liste croissante de guides comme comment construire un navire et comment obtenir une pioche à Valheim.