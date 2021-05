Facebook Messenger présente de nouvelles mises à jour et fonctionnalités, notamment des thèmes de chat Star Wars, des autocollants de caméra et plus

Alpinestars Gants Moto Alpinestars GP Plus R V2 Noirs S (8)

Alpinestars a mis à jour la version des gants GP Plus ! Les GP Plus R V2 sont encore meilleurs que leurs prédécesseurs ! Certaines fonctionnalités ont été mises à jour. Le petit doigt et l'annulaire peuvent mieux bouger grâce à un nouveau pont au niveau des doigts, l'extérieur des gants est fait en cuir sans couture pour une résistance accrue à l'usure et la fermeture est passée d’un simple bouton à un double bouton pour plus de flexibilité et de sécurité ! Ce sont les gants d’entrée de gamme idéals, car ils rassemblent des propriétés allant des gants de compétition mais à un prix abordable !- Faits en cuir de chèvre et de vache pour la mobilité et une grande résistance à l'usure- Nouvelles perforations innovantes qui permettent au vent dû à la vitesse de refroidir les mains - TPU qui glisse dans les paumes et sur les doigts - Dessus des mains doté de protège-articulations et d'une doublure en fibre de Kevlar® moulés - Cuir stretch sur les doigts qui améliore la sensation de conduite - Bandes Velcro au poignet pour que les gants restent en place même en cas d’accident DuPont™ et Kevlar® sont des marques commerciales ou des marques déposées par EI du Pont de Nemours & Company.