Et si… ? : Le producteur souligne l’importance de la série dans le MCU

Basé sur la populaire série de bandes dessinées du même nom, Marvel Studios prépare la première de « Et si…? », Une anthologie animée dans laquelle des scénarios alternatifs à la continuité du MCU seront explorés. L’un d’eux, par exemple, mettra en vedette Peggy Carter (Hayley Atwell) portant le sérum de supersoldat à la place de Steve Rogers, tandis que dans une autre histoire, Yondu enlève T’Challa (Chadwick Boseman) à la place de Peter Quill (Chris Pratt). ).

La première de « Et si…? » C’est approprié si l’on prend en compte les événements survenus dans « Loki », une série qui était chargée de présenter correctement le concept du multivers et les variantes temporelles aux fans du MCU. La série comportera également la participation de Jeffrey Wright dans le rôle de « The Watcher », un être chargé d’observer toutes les lignes possibles du multivers.

Dans une récente conversation avec Deadline, le vice-président de la production et du développement de Marvel Studios, Brad Winderbaum, a noté que cette série aura un impact majeur sur le récit du MCU et qu’il ne s’agira pas seulement d’une anthologie d’animation, comme de nombreux fans le croyaient. Un début.

« Ce n’est pas un hasard si la série commence juste après ‘Loki’. Le multivers a explosé dans toutes les directions possibles. ‘Et qu’est-ce qui se passerait si…?’ nous donne l’occasion d’explorer cela. Je pense, sans entrer dans les détails, que je peux dire qu’en tant que projet, en tant qu’histoire qui existe dans le MCU, c’est aussi important que n’importe quel autre », a déclaré Winderbaum.

Un nombre incroyable d’acteurs se sont réunis dans cette production pour prêter à nouveau leur voix à la série, dont Chris Hemsworth, Paul Rudd, Mark Ruffalo, Samuel L. Jackson, Benedict Cumberbatch, Evangeline Lilly, Jeff Goldblum, Karen Gillan, Jeremy Renner, Kat Dennings, Michael B. Jordan, Jon Favreau, Kurt Rusell et la liste s’allonge encore et encore.

Kevin Feige, président de Marvel Studios et producteur général du MCU, a déjà fait part de son enthousiasme pour ce que la franchise a à offrir aux fans de la phase 4, qui semble accueillir pleinement le multivers avec les sorties à venir. de « Spider-Man: Non Way Home », « Doctor Strange and the Multiverse of Madness » et « Ant-Man and the Wasp: Quantumania »