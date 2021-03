Succès et échecs: tous les risques que prend SpaceX pour tester sa fusée Starship seront-ils payants?

05 mars 2021 10:49:17 IST

Un prototype de la fusée sans pilote Starship de SpaceX a explosé mercredi, la troisième fois qu’un vol d’essai s’est terminé en flammes. Les mésaventures peuvent ressembler à des catastrophes, mais les experts disent que ces incidents font partie du développement du vaisseau spatial, et même, d’une certaine manière, bénéfiques.

Qu’est-ce que Starship?

SpaceX développe la fusée dans le but d’envoyer des humains sur la Lune à partir de 2023, puis sur Mars. Il pourra également placer des satellites en orbite. Le vaisseau spatial géant mesure 50 mètres (165 pieds) de haut et neuf mètres de diamètre. Il sera à l’avenir assis au sommet d’une première étape appelée Super Heavy, faisant du véhicule combiné 120 mètres de hauteur.

La fusée sera réutilisable – un objectif clé de l’entreprise spatiale du milliardaire Elon Musk. Il peut également transporter quelque 100 tonnes de matériaux dans l’espace, SpaceX l’appelant «le lanceur le plus puissant au monde jamais développé.

Qu’est-ce qui cause les explosions?

Depuis décembre, SpaceX a réalisé trois tests avec des prototypes de Starship. SN8 et SN9 (SN signifie numéro de série) sont entrés trop rapidement dans leurs atterrissages et ont explosé en énormes boules de feu. SN10, mercredi, a réussi à atterrir verticalement, comme prévu, mais a explosé au sol quelques minutes plus tard.

SpaceX n’a ​​pas fourni d’explication.

La fusée n’était pas complètement debout et a été légèrement endommagée à l’atterrissage, a déclaré Jonathan McDowell du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

« Même une petite fuite de méthane » aurait pu provoquer l’explosion, a-t-il dit.

Le test de mercredi a-t-il été bénéfique pour SpaceX?

Le but des tests est d’acquérir de nouvelles données à analyser pour améliorer le prototype.

« Les tests ne sont pas binaires », avec des résultats mesurés en noir et blanc, a déclaré Glenn Lightsey, professeur à la Daniel Guggenheim School of Aerospace Engineering. AFP.

« Puisque l’explosion s’est produite après que SpaceX ait bloqué l’atterrissage, il est probable que la plupart des objectifs du test aient été atteints », a-t-il déclaré.

Plus précisément, la fusée a atteint 10 kilomètres (32 800 pieds) d’altitude comme prévu et s’est mise en position horizontale pendant son vol.

En outre, « l’atterrissage en douceur vertical est une réalisation spectaculaire », a déclaré Lightsey, car il a montré que SpaceX a réussi à affiner la décélération pour l’atterrissage après les explosions SN8 et SN9.

SpaceX s’est félicité après chacun des trois vols d’essai.

« Starship SN10 a atterri en un seul morceau! » Musk a tweeté mercredi, une heure après l’explosion de SN10.

Starship SN10 a atterri en un seul morceau! https://t.co/lO4AF47MaN – Elon Musk (@elonmusk) 4 mars 2021

Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la direction de la mission scientifique de la NASA, a également tweeté ses félicitations à SpaceX: « Bravo à l’itération sans laquelle il n’y a pas d’innovation. À bien d’autres! »

#Félicitations @SpaceX – bravo à l’itération sans laquelle il n’y a pas d’innovation. À bien d’autres! https://t.co/Qh4Yh7Ac07 – Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) 4 mars 2021

Plus de risques … pour une meilleure fusée?

Les lancements de tests répétés sont possibles en raison du statut de SpaceX en tant que société privée.

« À ma connaissance, Elon utilise son propre argent pour les tests du Starship. Ainsi, il n’a pas à répondre à la NASA, au Congrès ou à qui que ce soit d’autre que ses propres actionnaires », a déclaré G. Scott Hubbard, qui travaillait auparavant pour NASA et préside maintenant le comité consultatif sur la sécurité des équipages commerciaux de SpaceX.

Pendant ce temps, la NASA dépend du Congrès pour son budget et, en fin de compte, répond au contribuable américain.

SpaceX est libre de prendre plus de risques.

« Dans la phase de développement d’un projet, il est préférable d’essayer quelque chose rapidement », a déclaré McDowell.

« Une fois que vous avez mis des gens sur la fusée, bien sûr, vous devez changer l’approche, mais à ce stade, SpaceX fait exactement ce qu’il faut », a-t-il déclaré.

Ajout de Lightsey: « En acceptant plus de risques et de potentiel d’échec en tant qu’entreprise privée, SpaceX et d’autres sociétés comme elle perturbent l’industrie spatiale. »

Un nouveau prototype de Starship est déjà en développement.

.

