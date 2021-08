AUJOURD’HUI à Tokyo : Hoda partage des photos des coulisses des principaux événements olympiques du week-end

Est-ce que quelqu’un est plus excité que Hoda Kotb d’aujourd’hui d’être aux Jeux olympiques de Tokyo ?

Nous ne sommes pas sûrs — et cela inclut les Olympiens !

Hoda Kotb aux Jeux olympiques de Tokyo est une force avec laquelle il faut compter, comme l’a découvert Mykayla Skinner ! Phoebe Wiener

Hoda a partagé une multitude de photos et de vidéos de son passage aux Jeux d’été sur Instagram ce week-end, et on a presque l’impression que nous étions avec elle. Son tour d’horizon de la première semaine (cliquez pour faire défiler les images ci-dessous) comprenait des photos des coulisses avec la nouvelle mascotte 45secondes.fr, un selfie amusant avec Savannah et Michael Phelps, des moments francs avec Al et Craig, et plus encore :

De plus, qui pourrait oublier son petit-déjeuner spécial dimanche matin ? Comment dites-vous « ils sont grrrrreat! » en japonais?

Hoda s’est également penchée encore plus fort sur sa tête de pom-pom girl pour le personnage de l’équipe américaine lorsqu’elle a vu le nageur Robert Finke remporter l’or au 1 500 mètres (« Je parie que ton père Joe pourrait utiliser plus de kleenexes !! », a-t-elle écrit) et a partagé la joie de la victoire américaine le relais 4×100 quatre nages masculin, battant ainsi le record du monde.

Elle a également eu la chance de signaler la gymnaste Jade Carey (« Excusez-moi mademoiselle… suis-je en train de parler à une « MÉDAILLE D’OR ? » Yessss I ammmm!!! Go Jade Go!!!! ») qui a remporté l’or dans exercice individuel au sol, une occasion particulièrement heureuse puisque le joueur de 21 ans a trébuché la veille sur le saut. Et Hoda a rencontré MyKayla Skinner, qui a décroché l’argent même si elle était prête à rentrer chez elle en Arizona quelques jours auparavant.

« Cela signifie tout pour moi. C’est tout ce dont j’ai toujours rêvé », a déclaré la gymnaste Carey à Hoda plus tard.

Finke, dont les grosses victoires ont également été une grande surprise, a également partagé avec Hoda : « En entrant, je ne m’attendais même pas à une médaille. … En sortir avec deux médailles et deux d’or … c’est un rêve énorme. se réaliser. »

Keni Harrison a remporté l’argent au 100 mètres haies et s’est confiée à Hoda sur son mantra pour rester ferme : « Vous avez la foi, je suis confiant, et vous l’avez compris. »

Hoda et Keni Harrison. Phoebe Wiener

Au cours de la conversation de Skinner avec Hoda, elle a pris un moment pour saluer Simone Biles, qui s’est retirée de plusieurs événements pour lesquels elle s’était qualifiée. « Elle m’a définitivement inspiré », a expliqué Skinner. « J’ai dit: ‘Tu sais quoi, tu étais censé avoir cette opportunité, mais je suis tellement reconnaissant d’intervenir pour toi, et je voulais le faire pour nous.' »

Hoda n’était pas le seul membre de l’équipe 45secondes.fr à s’asseoir avec les meilleurs membres de l’équipe américaine. Le co-animateur Craig Melvin a discuté avec le quintuple médaillé d’or en natation Caeleb Dressel.

Depuis la fin du week-end à Tokyo, Hoda n’a pas tardé à partager de nouvelles photos, dont une avec Finke à la suite de sa grande victoire.

« JE-FINKE-JE-PEUX !!! Bobby finke vient par derrière ! DEUX FOIS ! 2 OR ! » elle a écrit.

Toute cette énergie et cet enthousiasme de Hoda ne sont pas passés inaperçus non plus. Sur l’une de ses publications sur Instagram, un fan a écrit : « Ces olympiens apprécient probablement tellement d’avoir une présence aussi maternelle et parentale là-bas en ce moment. Quand vous ne pouvez pas embrasser votre propre famille après un événement aussi bouleversant, avoir Hoda là pour être la pom-pom girl de tout le monde est si spéciale et merveilleuse ! »

Nous ne pouvions pas être plus d’accord.

Revenez mardi pour plus de notre résumé AUJOURD’HUI à Tokyo!

