Est-ce du gâteau ou de l’avoine cuite au four? Nous avons essayé la tendance petit-déjeuner TikTok

Rappelez-vous il n’y a pas si longtemps, quand tout était du gâteau? Eh bien, la nouvelle tendance qui explose sur les réseaux sociaux est l’inverse: tout regards comme un gâteau, mais ce n’est pas en fait un gâteau. Où est le plaisir là-dedans, demandez-vous? Ouvrez TikTok et vous verrez vidéo après vidéo de délicieux gâteaux, minutieusement givrés et décorés, qui se révèlent être des aliments sains pour le petit-déjeuner déguisés.

Apparemment, l’avoine, transformée en poudre fine dans un mélangeur, peut être cuite dans une confiserie assez convaincante qui ne serait pas déplacée lors d’une fête d’anniversaire. Sauf, encore une fois, ces recettes sont suffisamment saines pour compter pour le repas le plus important de la journée.

Je suis une créature d’habitude et je commence la plupart des matins avec un bol de flocons d’avoine. Je termine aussi la plupart des soirées (OK, tous les soirs) avec un dessert. L’idée d’avoir un gâteau pour le petit-déjeuner me plaît énormément, mais en raison de la consommation de bonbons du soir susmentionnée, c’est normalement une indulgence que je réserve pour mon anniversaire, qui arrive lundi. Ce petit déjeuner sournois pourrait-il être le début d’un nouveau chapitre pour moi… où le gâteau est au menu tous les jours… mais je rentre toujours dans mon pantalon si et quand je devrais un jour être obligé de me «rhabiller»? Évidemment, je devais le découvrir.

J’ai basé mon expérience sur cette recette de @feelgoodfoodie Yumna Jawad.

«Pour tous ceux qui n’aiment pas la texture du gruau, c’est une recette d’avoine qu’ils peuvent vraiment accepter», m’a-t-elle dit par e-mail. «J’adore le concept de prendre quelque chose que je prépare toujours pour le petit-déjeuner et de modifier légèrement la préparation pour en faire une nouvelle idée!»

Elle a l’habitude de faire ses gâteaux d’avoine au micro-ondes pour ses enfants, mais j’allais vivre l’expérience de cuisson complète au four. Tout d’abord, j’ai pulvérisé mon avoine. De nombreuses recettes disent que vous pouvez tout jeter dans le mélangeur en même temps, mais je craignais de ne pas broyer l’avoine assez finement, et je voulais vraiment obtenir une texture de gâteau convaincante ici. Ensuite, j’ai ajouté tout le reste: banane, œuf, sirop d’érable, levure chimique, sel et poudre de cacao facultative. Mélangez le tout dans une pâte soyeuse, versez dans des ramequins et profitez de l’odeur du gâteau qui remplit votre maison pendant qu’il se transforme au four.

L’avoine pulvérisée se combine avec la banane, l’œuf, le sirop d’érable, la poudre à pâte et le sel pour faire un gâteau de petit-déjeuner meilleur pour la santé. Yumna Jawad / Feel Good Foodie

Je ne pouvais pas croire à quel point le haut se gonflait en quelques minutes. Votre petit-déjeuner est prêt lorsque vous pouvez pousser le dôme et ressentir une certaine élasticité, tout comme… vous l’avez deviné… un gâteau.

Vient ensuite la partie amusante: la décoration. J’ai arrosé un ramequin de ma garniture d’avoine préférée du moment, le beurre d’érable et de noix de cajou aux amandes Fix and Fogg’s. L’autre a eu une bonne dose de tahini aux dattes au chocolat de Seed and Mill, que je mange normalement avec du yogourt grec nature, car les dattes le rendent assez sucré. J’ai sorti des baies congelées du congélateur et des arrosages du garde-manger et je me suis vraiment senti comme un enfant à Noël alors que je soufflais mes friandises pour le petit-déjeuner. Mon humble gruau quotidien ne le pourrait jamais!

Mes beaux bébés à l’avoine. Gracieuseté d’Emily Gerard

Le seul inconvénient était que le chien était triste parce que généralement je partage mon gruau avec elle quand il ne contient pas tout ce chocolat. Pour tous les autres humains qui me rejoignent dans le train de faux gâteaux le matin, je recommande de le manger pendant qu’il est encore chaud et moelleux du four pour ce facteur encore plus gluant. Au moment où il refroidit et que la texture devient un peu plus dure, vous ne serez plus étonné que ce ne soit plus du vrai gâteau. Il aura un goût sain d’ici là, et personne ne le veut.