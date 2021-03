Le faucon et le soldat de l’hiver: quelle est la prochaine étape pour Marvel sur Disney +

WandaVision est entré dans l’histoire depuis sa première sur Disney + en tant que première série Marvel pour la télévision. Le lancement a été un succès pour la grande répercussion qu’il a eu jusqu’à son dernier épisode ce vendredi. Heureusement, les fans de MCU devront attendre peu car la société prépare déjà la première de son prochain spectacle: The Falcon and The Winter Soldier. Quand est-il publié et de quoi s’agit-il?

« The Falcon and The Winter Soldier, suit l’histoire de Sam Wilson et Bucky Barnes après les événements de Avengers: Endgame, où ils doivent faire face à l’héritage de pouvoir devenir le nouveau Captain America », est le synopsis officiel de la série qui sera la deuxième des dix annoncées par Marvel pour Disney +.

Quand est sorti The Falcon and The Winter Soldier?

La première de Le faucon et le soldat de l’hiver ce sera vendredi 19 mars le matin. Il se composera de six épisodes et son achèvement est prévu pour le 23 avril. Une semaine avant sa sortie Légendes Marvel, où l’histoire des personnages sera revue dans l’aperçu du lancement.

Anthony Mackie et Sebastian Stan seront les protagonistes de la série, tandis que Erin Kellyman et Daniel Brühl ils incarneront les antagonistes de cette histoire. En outre, Emily VanCamp, Wyatt Russell et Georges St-Pierre complétera le casting dirigé par Kari Skogland.







Les attentes pour la première sont énormes et même la bande-annonce officielle a été promue au Super Bowl LV le 7 février. Actuellement plus de 600 mille personnes ils l’ont vu sur la chaîne Marvel et l’émission a 145 mille abonnés sur Instagram sans même faire ses débuts sur l’écran Disney +.

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver auront-ils une deuxième saison?

Tel que rapporté par Variety, Wilson a confirmé que pour le moment, il n’y avait pas de discussions sur une deuxième saison de The Falcon and the Winter Soldier. Kevin Feige, président de Marvel, avait précédemment déclaré que toutes les séries n’auraient pas de deuxième partie et que beaucoup d’entre elles seraient liées aux films.