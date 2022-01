La nouvelle série coréenne de zombies de Netflix a 100% sur les tomates pourries

Bouge, Jeu de calmar – il y a un nouveau thriller sud-coréen en ville et il a déjà obtenu un score parfait de 100% sur Rotten Tomatoes.

La dernière offre Netflix est Nous sommes tous morts, une horreur zombie qui a été saluée par le public et la critique après sa sortie le 28 janvier. Regardez la bande-annonce ici :

Selon ComicBook.com, la série a déjà atteint la troisième place sur la plateforme de streaming aux États-Unis.

Et avec des critiques aussi favorables dès le début, beaucoup s’attendent à Nous sommes tous morts pour atteindre le niveau d’autres succès K-drama Netflix tels que Jeu de calmar et Douce maison.

Le thriller zombie est basé sur le webtoon populaire Maintenant à notre écoleet se déroule dans un lycée envahi par les zombies, les élèves étant obligés de décider de se cacher, de fuir ou de se battre.

« Les zombies ont envahi notre école. Allez-vous vous échapper, mourir ou vous unir pour survivre ? Netflix taquine dans la description de la bande-annonce, qui montre des hordes de morts-vivants vêtus d’uniformes scolaires alors que des étudiants terrifiés se battent pour leur survie.

La série présente une jeune distribution d’ensemble, mettant en vedette Yoon Chan-young, Park Ji-hoo et Jo Yi-hyun, et a été écrite par Lee Jae-Gyu.

All of Us Are Dead de Netflix a été salué par la critique. Crédit : Netflix

D’autres ont loué la combinaison d’une apocalypse zombie et d’un drame de lycée, avec Le bord Sara Merican écrit: « Au milieu de la terreur et de la destruction, le cadre de la jeunesse ouvre des opportunités pour les plaisanteries adolescentes et l’amour naissant. »

Parlant de ces thèmes, le réalisateur de l’émission Lee Jae-kyoo a expliqué à Tatler pourquoi ils s’appliquent également à la vie adulte.

« Je pense que ces conflits entre les sexes et les classes et les différentes hiérarchies apparaissent partout et dans tous les coins du monde », a-t-il déclaré.

« Ça se voit à l’école parce que c’est le cadre.

«Mais après avoir fini de regarder, je pense que vous croirez que ce sont en fait des thèmes universels avec lesquels nous pouvons tous résonner.

Le film a obtenu un score parfait de 100% sur Rotten Tomatoes. Crédit : Netflix

« Je pensais que c’était une nouvelle approche de mettre ces adolescents immatures contre des zombies sur un campus scolaire, donc je suis très heureux de vous présenter cette idée. »

Lee a poursuivi: «Lorsque vous regardez la série, vous pouvez voir comment ces adolescents prennent des décisions dans ces situations de vie ou de mort. Je pense que cela pourrait aussi donner beaucoup de matière à réflexion aux adultes.