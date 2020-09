Enric Mas: “J’espère que la chute n’est que ‘tôle et peinture'”

, 3 sept. () –

Le cycliste espagnol Enric Mas (Movistar Team) a assuré qu’il allait “bien” après la chute subie lors de la sixième étape de ce jeudi du Tour de France et que les dégâts n’étaient que “” tôle et peinture “”, et l’ont fait comprendre qui aspirent à briller “dans les semaines qui restent” d’une course qui considère qu’elle se déroule à un rythme très élevé et dans laquelle il semble qu’elle court “avec un peu plus de tête que les autres années”.

“Eh bien, je me sens bien. J’espère que ce n’est que de la tôle et de la peinture qui tombent. Maintenant, j’ai enlevé mon gant et ma zone est un peu enflée, mais j’espère que je n’ai rien”, a déclaré Mas dans des déclarations fournies par son équipe.

L’Espagnol a indiqué avoir subi l’accident parce qu’il a attrapé “une pierre dans une courbe de descente avant l’avant-dernier port”, mais il n’a pas voulu lui donner plus d’importance car ce sont “des choses qui se passent et ça fait partie du Tour”. “Dans 21 jours, des accidents peuvent arriver et aujourd’hui c’est mon tour”, a-t-il admis.

“Pour le reste, en termes de jambes, j’ai l’air bien. Nous avons déjà commenté à plusieurs reprises que notre début de saison n’a pas été le meilleur, mais nous sommes là pour faire une bonne performance. Je pense que nous continuons dans la ‘pommade’ et cela, Hormis la baisse, nous pouvons espérer bien faire dans les semaines qui restent », a ajouté Mas.

D’autre part, le cycliste espagnol a clairement expliqué la raison pour laquelle les attaques sont à peine visibles. “L’autre jour, un spectateur, un commentateur et un journaliste se sont plaints qu’hier il n’y avait pas d’échappatoire ou que les autres jours il n’y avait pas d’attaques. Je pense que s’ils étaient sur le vélo, vu les vitesses auxquelles nous montions, ils perdraient leur désir pour dire ça », dit-il.

«Mardi à Orcières-Merlette nous sommes passés à 30, 35 par heure, un rythme auquel il était impossible d’attaquer. Vous démarrez et dès que vous sautez, vous restez à nouveau. Aujourd’hui à La Lusette la même chose s’est produite, Castroviejo a mis là à un rythme constant, toujours entre 5,5 et 6 w / kg, et soit vous allez très bien, soit vous démarrez et reculez », a poursuivi le majorquin.

En ce sens, il a souligné que les conditions de jeudi, avec “une étape de descente, avec un vent de face au départ et sachant que le sprint serait atteint”, ont rendu la pause “un peu suicidaire”. “Même sans pause, dans la première heure, nous avons parcouru 40 kilomètres … C’est un Tour très rapide, et en même temps et pour une raison que je ne connais pas, nous courons tous avec un peu plus de tête que les autres années”, a-t-il déclaré.

“Dans les Pyrénées et dans les Alpes, mais aussi dans le Massif Central, il y aura certaines attaques. Il y a des blocs comme nous, comme le Jumbo-Visma, comme le Groupama … Il y a beaucoup d’équipes, tout le monde en général voudra essayer” , Enric Mas condamné.

